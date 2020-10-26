出席聽證會金句連發！蔡衍明自嘲「是來接受思想審查」

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出席聽證會金句連發！蔡衍明自嘲「是來接受思想審查」

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-10-26 14:09:03｜update2020-10-26 15:07:38

蔡衍明。（圖／記者林調遜攝，2020.10.26）
▲神旺投資董事長蔡衍明親自出席中天換照聽證會。（圖／記者林調遜攝，2020.10.26）
國家通訊傳播委員會NCC今（26）日舉行中天換照聽證會，引起各界廣泛關注。神旺投資董事長蔡衍明於會中強調，他對中天新聞台、中國時報的掌控程度沒有外界想得這麼多，甚至「我也不太了解中天新聞董事長是誰！」
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今日中天換照聽證會上，NCC邀請蔡衍明來會中向大眾說明，而蔡也於今早9時提早到達會場，並在NCC邀請於會中說明相關議題時，以國、台語交叉侃侃而談。談到「旺董」的經營理念，蔡衍明說，其實就是「真道理性，珍愛台灣」，也就是如何讓台灣人做的更好，因為對台灣人而言，最重要就是過好日子。
當被問到與中天新聞台的關係時，蔡衍明說：「我一年去中天只有2、3次，去也只是開市、普渡拜拜而已；反而在中國時報門口拜拜還比較多。」 

至於是否會定時與中天電視的高層開會？「那個不是開會，那是溝通。」蔡衍明強調，那只是溝通大家的想法，大家對他的建議也有，沒有什麼特別的，「報紙人這麼好聽話？」

「我知道今天來是來可能是來接受思想審查、政治審查。」他說，當時會選擇加入媒體業，沒帶任何人，只帶了一個年輕的兒子，「連會計都沒帶進去，但想不到台灣年輕人還是這麼討厭我？」　

隨後，蔡衍明開始回憶當初2012年大眾「反紅媒、反媒體壟斷」的情況。他表示，2012年大眾反紅媒時，中天新聞出去採訪要被肉搜，中國時報沒人要來寫稿，「那時候中時、中天出去都很丟臉，好像我們有危害到台灣人。」但事實上他們沒有做過假新聞，也沒危及國安，「其實今天很多人叫我別來，但我今天來是要捍衛中天新聞人的生存權利，我不想他們回到2012年時候那樣。」

至於蔡衍明到底如何與電視台或報社高層溝通？是否有微信群組？蔡衍明表示，一定會有微信群組，但就是溝通而已，「我知道新聞很容易傷害到人家！」所以會有部分溝通。對此，中天新聞台表示，這部分所謂的溝通，僅止於蔡衍明與中國時報的互動，不是針對中天新聞，微信群組很多主管都會加入，「但就只是主管們表達自己的意見與想法。」

另外，蔡是否有將經營理念植入到中天新聞的政論節目中？蔡衍明再次強調，「我沒有在經營這些政論節目，我如果有經營不會賠那麼多錢。」他也是事後才知道很多如《夜問打權》的政論節目都不見了，「我真的沒那麼多時間（經營新聞台），我也是今年才有這麼多時間在台灣。」

最後，蔡表示，他這10幾年來在台灣持續遭到抹黑，受到的委屈也是最大的，不過「我會慢慢洗刷（名聲）」；至於入股媒體產業，是他自己的投資，被說拿共產黨的錢，卻也沒有其他新聞台因此遭罰，「這個事情真的讓我很傷心，跳下海也洗不清」。
他強調，他20幾歲就在台灣賺第一桶金，之後也在大陸賺了不少，他是見證兩岸的經濟成長，對他而言，台灣與大陸都是他的故鄉。在出席聽證會長達5小時左右後，蔡衍明於約14時30分的中場休息時間離席，步出NCC時並未發表評論，只是不斷說「謝謝」，最後在支持者「加油」聲中上車離開現場。
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