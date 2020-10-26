女星驚見男友鹹濕對話 　「揪小三聯合對抗」反被設局

32歲的藝人邱慧雯清秀、氣質的外型受到觀眾喜愛，除了擔任模特兒之外，也在綜藝節目擔任助理主持。近來邱慧雯在節目《單身行不行》中分享自己曾被愛情沖昏頭，透露先前抓包男友偷吃之後，決定聯合小三一起對抗渣男，未料卻遭到對方設局背叛，讓邱慧雯相當傻眼，不過後來想想自己其實很幸運，早一點設立停損點比較有保障。

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邱慧雯透露先前有個交往4年多的男友，當時還為愛走他鄉，遠赴北京和男友一起生活，並甘心為對方打理生活大小事，甚至願意當金主，在男友住院時，二話不說將信用卡借他刷，不過當邱慧雯去查看交易明細之後，竟多數是娛樂性的消費。

有次邱慧雯拿著果汁，想要準備給正在使用手機的男友驚喜，未料對方發現後竟大動作放下手機，驚恐地說：「幹嘛出現啊？」瞬間讓邱慧雯起了疑心，「那一陣子我就覺得不對勁，他會刻意避開跟我一起睡覺的時間，跟我盡量沒有交集也變得很冷淡」。





邱慧雯相信自己的第六感，就趁男友不在的時候查看對方電腦裡的訊息，果真就發現他偷吃的證據，與小三的對話中竟出現「沒想到那天晚上，你竟然用你那雙手摸了我的...」等字眼，內容十分露骨、鹹濕。





邱慧雯勇敢向男友攤牌之後對方卻不承認，所以決定找上小三，與小三達成共識之後，2人就一起找男方對峙，同時掉入小三設下的局，「然後我就馬上把東西全都收了，我就搬離，沒想到後來那個女生是直接就搬進他家」，雖然當下很難受，不過邱慧雯認為早一點離開才不會得不償失。（編輯：侯家瑜）

▲邱慧雯透過自己的直覺抓包男友偷吃。（圖／東風衛視Youtube）