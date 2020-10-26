日韓貿易紛爭 日本不支持韓籍WTO秘書長候選人
中央社
calendar_today2020-10-26 15:38:41
（中央社東京26日綜合外電報導）日本讀賣新聞報導，多名政府相關人士證實，對於世界貿易組織（WTO）秘書長遴選，日本不支持韓國籍的候選人，主因是考量WTO處理日韓貿易紛爭的公平性。
WTO秘書長最終遴選的兩名候選人，分別是奈及利亞前財政部長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala），以及韓國產業通商資源部通商交涉本部長俞明希（YooMyung-Hee），兩人都是女性。報導指出，韓國對於日本加強出口管制，向WTO提起訴訟，在日韓兩國對立的情況下，考量解決紛爭的公平性，日本政府判斷要支持奈籍秘書長候選人。
日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天在記者會上表示，對於日本政府的投票傾向，基於外交的理由不能對外說明；他期待選出具有能力與資質，能夠調解主要國家利害關係的人選。
日韓關係因二戰時的「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）爭議惡化。韓國法院2018年判決日本企業須賠償韓國的前徵用工定讞，日本經濟產業省自去年7月管制關鍵電子原料對韓國出口，並將韓國從貿易優惠名單中剔除，被外界解讀為報復韓方此案判決。韓國政府今年6月正式向世界貿易組織（WTO）申請設置爭端解決小組。（譯者：顧荃/核稿：嚴思祺）1091026