《我的婆婆》完結篇收視破5　鍾欣凌笑他：醜到爆紅

《我的婆婆怎麼那麼可愛》上周迎來完結篇，收視再創高峰

5.55，是公視開台至今創下最高收視。製作人陳慧玲表示：「感謝公視對節目的尺度寬容、所有幕前幕後工作人員的努力、觀眾的支持，這一部戲是台灣影劇很重要的里程碑，第二季劇本與拍攝上的要求會更高、更努力。」至於《婆婆》9美比基尼的承諾也將準備兌現。

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▲秉仁與大美（右）最後修成正果。（圖 / 公視提供）

× ▲秉仁與大美（右）最後修成正果。（圖 / 公視提供）

《我的婆婆》在完結篇時，製作人陳慧玲也集結導演鄧安寧、演員鍾欣凌、黃姵嘉、張書偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭、張可昀、楊小黎齊聚直播一起收看完結篇。鄧安寧在直播中含淚表示：「最不捨的是再也不會有這樣的劇組、演員組合、拍攝氣氛，每周六晚上讓多少家庭、多少台灣人相聚歡笑，這才是這部戲最有價值的地方。」鍾欣凌在播畢後忍不住爆淚說：「想到第一集開播前的忐忑，不知道觀眾能不能接受這麼瘋狂的喜劇，到越來越多人關注、喜愛這部戲劇，禮拜六走在路上都有人告訴我他要趕回去看《我的婆婆》，這種溫馨的感覺，讓我感動到想辦流水席、發油飯感謝大家。」

▲秉孝腳踏實地，回歸正途。（圖 / 公視提供）

× ▲秉孝腳踏實地，回歸正途。（圖 / 公視提供）

直播時，鍾欣凌一看見楊銘威新髮型就讚他變帥變年輕，還開玩笑說：「人家是『帥到分手』你是『醜到爆紅』。」楊銘威笑回：「其實我比較喜歡長髮的造型，不過很多人還是希望我短髮啦！」楊銘威還在直播透露選角內幕：「在拍攝《最佳利益》時，製作人慧玲姐覺得我中文講得不好，想說我可能是台語人，所以在一場婚禮上跟我說她這次選我來演台語劇，我嚇一跳想說我也不太會講台語呀！就這樣誤打誤撞進入《我的婆婆》劇組了。」王少偉笑說：「那你到底會哪一種語言？難怪後來編劇幫你加廣東話。」

▲楊銘威回歸短髮造型。（圖 / 翻攝楊銘威臉書）

× ▲楊銘威回歸短髮造型。（圖 / 翻攝楊銘威臉書）

▲Darren繪製大家的圖像。（圖 / 公視提供）

× ▲Darren繪製大家的圖像。（圖 / 公視提供）

由於 Darren 目前正在馬來西亞拍攝新戲，無法到場同樂，還特別繪製《我的婆婆》導演、製作人、眾演員圖像慶賀，表達謝意，導演鄧安寧說：「他真的很有才華，我們片頭動畫的眼睛也是他畫的，會演、會唱、又會畫跟劇中的秉忠差很多！」

▲Darren繪製媽媽彩香（上）、秉仁（下）。（圖 / 公視提供）

× ▲Darren繪製媽媽彩香（上）、秉仁（下）。（圖 / 公視提供）