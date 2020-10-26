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大葉大學校長梁卓中表示，大葉大學根據中彰投產業特色設置了七大研發基地，其中，「美粧品暨醫美特色研發基地」與「生物科技研究發展中心」集結相關研發專長的教授組成美粧團隊，不只是整合校內美粧保養品硬體設備、建立研發平台，針對化粧品新原料萃取、分析技術、配方設計技術、開發行銷設計，協助廠商以一條龍全製程開發美粧產品。
「中彰地方農產品導入生物技術研發美粧保養與防護產品診斷輔導」計畫主持人、大葉大學育成中心主任吳建一指出，衛福部為確保消費者使用化粧品的安全性，108年7月1日將相關法律名稱修正為「化粧品衛生安全管理法」，化粧品管理相關規定大幅變動，一般化粧品將於110年7月1日起，需要辦理產品登錄，特定用途化粧品則是113年7月1日起，以建立產品資訊檔案PIF取代事前審查機制。
此外，化粧品製造場域需要符合化粧品GMP標準，化粧品產品功效如果要在廣告裡量化宣傳，必須通過人體驗證IRB，因此學校特別舉辦「生物技術導入美粧品產業技術升級論壇」，協助廠商了解化粧品PIF規範與GMP法規管理，因應新規範。
吳建一主任進一步說，政府為減緩政策對化粧品產業的衝擊，讓業者們有時間因應準備，相關重大的新規定都訂有3至5年的緩衝時間，並依據化粧品產品的類型分階段實施，預計115年7月1日起，台灣會全面實施化粧品產品資訊檔案PIF，賦予業者確保產品品質、安全及功能的基本責任。