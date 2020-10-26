205廠遷建122.86億大工程　高市府成立廉政平台

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205廠遷建122.86億大工程　高市府成立廉政平台

記者郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-10-26 15:25:22

▲遷建工程投入約122.86億元的國防部205兵工廠遷建案已全面展，高雄市副市長史哲今天宣示成立「205兵工廠遷建案採購廉政專責平台」。(圖／高市府工務局提供)
▲遷建工程投入約122.86億元的國防部205兵工廠遷建案全面展開，高雄市副市長史哲今天宣示成立「205兵工廠遷建案採購廉政專責平台」。(圖／高市府工務局提供)
遷建工程投入約122.86億元的國防部205兵工廠遷建案，為使工程推動如期、如質無垢的順利達成目標，高市府今(26)日成立「205兵工廠遷建案採購廉政專責平台」，副市長史哲除期盼廉政作為有助加速取得土地與招商外，也希望透過合作開發、活化土地資產，共同打造高雄的地方發展。
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▲「205兵工廠遷建案採購廉政專責平台」今天成立，副市長史哲期盼廉政作為有助加速取得土地與招商。(圖／高市府工務局提供)
▲「205兵工廠遷建案採購廉政專責平台」今天成立，副市長史哲期盼廉政作為有助加速取得土地與招商。(圖／高市府工務局提供)
「205兵工廠遷建案採購廉政專責平台」今天上午成立由史哲主持除邀集廉政署長鄭銘謙，橋頭地檢署檢察長洪信旭、高雄地檢署襄閱主任檢察官徐弘儒等人出席外，也期望透過跨域溝通整合，邀集檢察、調查、廉政、專家學者、相關廠商及利害關係人加入，強化外部監督及參與機制，汲取法律面、實務面及學界等專業意見，作為辦理採購及履約之參考，提升全案工程之執行成效。
史哲表示，205兵工廠遷建案是配合國家重大經濟建設與「多功能經貿園區」都發規劃，由高市府與國防部合作辦理遷建事宜，期許透過合作開發、活化土地資產，共同打造高雄的地方發展，且全案以「代拆代建、先建後遷」配合軍方辦理遷建，過程中推動不易。

史哲說，205兵工廠面積約57公頃，區位位於亞洲新灣區的第二線，附近建案和投資蓬勃發展，代表全案對高雄轉型至為關鍵，若能順利如質如期完成更顯重要性，感謝廉政、檢調等單位參與，「預防勝於治療」，提供法律面及實務上的意見，在先期參與上確保工程優質誕生，在各界協力下達到完美結果。

鄭銘謙也肯定高雄市政府以具體行動展現推動廉政的決心，他認為透過廉政平臺的運作，目的是讓公務員能夠安心執行職務，而廠商合理權益也可以得到適時維護，民眾更能獲得優質公共建設，廉政署將全力協助重大採購廉政平臺的推動，更樂見市府創造多方共贏的局面。
 
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