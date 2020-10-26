台大雲林分院突破疫情困境　印尼醫事菁英來台觀摩、訓練

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臺大醫院雲林分院國際醫療中心主任馬惠明副院長表示，為推展新南向衛生醫療合作計畫，本院於107年分別與印尼東爪哇名校泗水愛爾朗加大學(Universitas Airlangga)和瑪琅布拉加維亞大學(Universitas Brawijaya)簽訂合作備忘錄，並與兩校附設醫院進行雙向交流，包含醫事人員代訓、醫療工作坊和遠距醫療討論會等，今年受到新冠肺炎疫情影響，原本停頓的交流，在今年6月舉辦COVID-19防疫視訊會議後，印尼雙方醫院對我們台灣抗疫成果感到十分驚豔，強烈表達希望能夠繼續深入學習。 在衛福部與總院新南向計畫的支援下，雙方醫院與衛福部協商多月，並克服14天的隔離期後，今天正式開始為期4個月的代訓活動。
受訓的4位菁英種子醫師與護理師分別是來自瑪琅布拉維加亞大學的Dr. Ali醫師，與Dr.YOGA醫師，泗水愛爾朗加大學的Dr. Adi醫師和Mr. Andis護理師。他們將分別於急診部、心血管中心、神經醫學中心與護理部等單位學習，為了增長見聞，也將安排他們前往臺大醫療體系中總院急診部、內科部與新竹分院急診部、護理部交流學習。
馬惠明副院長表示，瑪琅布拉維加亞大學急診部Dr.Ali Haedar醫師已經到台灣4次，非常喜歡台灣的文化與美食，會中特別請他分享這幾年的交流與經驗，並共同探討未來如何將臺灣的經驗帶入印尼的作法與未來合作抗疫的可能性。
黃瑞仁院長表示，繼2017年布吉納法索四位學員來斗六進行為期三個月的專業訓練之後，這是本院再次執行長期國際代訓的計畫。尤其在全球疫情籠罩的情況下，能夠突破重重困難，更是難能可貴，透過精英種子醫師的培訓，分享台大與雲林經驗，推動國際醫療的互動與成長。