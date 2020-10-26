為買毒專偷娃娃機台　男子銷贓被逮還咬偵查隊小隊長

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為買毒專偷娃娃機台　男子銷贓被逮還咬偵查隊小隊長

記者郭凱杰/高雄報導

calendar_today2020-10-26 16:21:59

▲涉嫌犯下高屏地區至少11起夾娃娃機竊案的張簡男子，昨天下午於警方圍捕時時拒捕並咬傷偵查隊小隊長陳昭元後仍遭警方逮捕。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲涉嫌犯下高屏地區至少11起夾娃娃機竊案的張簡男子，昨天下午於警方圍捕時時拒捕並咬傷偵查隊小隊長陳昭元後仍遭警方逮捕。(圖／記者郭凱杰翻攝)
高雄鳳山一名男子，因為缺錢買毒，犯下至少十多起的娃娃機台竊案，得手商品價值粗估至少十多萬元，昨(25)日下午高市警方趁他要銷贓時將他逮捕，張簡男不但掙扎拒捕咬傷員警的右胸和手臂，警詢後，依妨害公務、竊盜等罪嫌送辦。
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▲警方調閱監視器發現張簡戴著安全帽進入選物店，對著娃娃機玻璃一陣猛砸，而且連續好幾台，破壞後竊取裏頭的公仔、洗衣球多樣的物品。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲警方調閱監視器發現張簡戴著安全帽進入選物店，對著娃娃機玻璃一陣猛砸，而且連續好幾台，破壞後竊取裏頭的公仔、洗衣球多樣的物品。(圖／記者郭凱杰翻攝)
高市警局鳳山分局於10月11日接獲民眾報案鳳山區青年二路上選物販賣機機台遭破壞，機台內音響及公仔遭竊，歹徒犯案後騎乘未懸掛車牌之機車逃逸，另同日鳳山分局成功所轄內也發生以同樣手法之竊案，研判為同一對象，警方調閱監視器發現張簡戴著安全帽進入選物店，竟然對著娃娃機玻璃一陣猛砸，而且連續好幾台，破壞後竊取裏頭的公仔、洗衣球多樣的物品，快速逃離現場。
▲警方在竊嫌車內和租屋處查獲公仔和3C產品等110件贓物，初估市價約10萬元上下。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲警方在竊嫌車內和租屋處查獲公仔和3C產品等110件贓物，初估市價約10萬元上下。(圖／記者郭凱杰翻攝)
警方也發現竊嫌騎乘的機車不但沒懸掛車牌，還刻意變裝，企圖躲避警方查緝，鳳山分局立即擴大調閱沿路監視器，調獲犯嫌變裝影像，即鎖定張簡男子涉嫌重大，於上揭時地趁犯嫌欲銷贓之際予壓制逮捕，當場查扣大批公仔、洗衣球、藍芽喇叭等贓證物，初步清查犯嫌至少在鳳山分局轄區犯下11竊盜案件，另涉屏東等多件竊盜，警方也將持續擴大清查中。

▲鳳山分局偵查隊小隊長陳昭元為防止犯嫌逃跑遭犯嫌咬右胸，右胸口傷痕清晰可見，手腳也有多處擦挫傷。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲鳳山分局偵查隊小隊長陳昭元為防止犯嫌逃跑遭犯嫌咬右胸，右胸口傷痕清晰可見，手腳也有多處擦挫傷。(圖／記者郭凱杰翻攝)
鳳山分局偵查隊長郭家峰表示，犯嫌遭壓制時並不配合並要逃離現場，小隊長陳昭元則用右手控制他，不過犯嫌企圖逃跑順勢咬傷陳昭元右胸，右胸口傷痕清晰可見，手腳也有多處擦挫傷，不過警方也當場查扣大批公仔、藍芽喇叭等證物，初步清查共男子至少犯下11竊盜案件。

郭家峰也強調，犯嫌在做犯案的時候，都會找比較高單價的公仔，或一些高單價的3C產品，進行破壞來行竊，提高他的犯罪所得，經過了解，這名姓張簡的竊嫌，如此大膽囂張，多次竊取娃娃機台物品，全是為了買毒所需，偵訊被依妨礙公務及竊盜罪嫌移送法辦。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
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