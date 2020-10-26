為買毒專偷娃娃機台　男子銷贓被逮還咬偵查隊小隊長

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高市警局鳳山分局於10月11日接獲民眾報案鳳山區青年二路上選物販賣機機台遭破壞，機台內音響及公仔遭竊，歹徒犯案後騎乘未懸掛車牌之機車逃逸，另同日鳳山分局成功所轄內也發生以同樣手法之竊案，研判為同一對象，警方調閱監視器發現張簡戴著安全帽進入選物店，竟然對著娃娃機玻璃一陣猛砸，而且連續好幾台，破壞後竊取裏頭的公仔、洗衣球多樣的物品，快速逃離現場。
警方也發現竊嫌騎乘的機車不但沒懸掛車牌，還刻意變裝，企圖躲避警方查緝，鳳山分局立即擴大調閱沿路監視器，調獲犯嫌變裝影像，即鎖定張簡男子涉嫌重大，於上揭時地趁犯嫌欲銷贓之際予壓制逮捕，當場查扣大批公仔、洗衣球、藍芽喇叭等贓證物，初步清查犯嫌至少在鳳山分局轄區犯下11竊盜案件，另涉屏東等多件竊盜，警方也將持續擴大清查中。
鳳山分局偵查隊長郭家峰表示，犯嫌遭壓制時並不配合並要逃離現場，小隊長陳昭元則用右手控制他，不過犯嫌企圖逃跑順勢咬傷陳昭元右胸，右胸口傷痕清晰可見，手腳也有多處擦挫傷，不過警方也當場查扣大批公仔、藍芽喇叭等證物，初步清查共男子至少犯下11竊盜案件。
郭家峰也強調，犯嫌在做犯案的時候，都會找比較高單價的公仔，或一些高單價的3C產品，進行破壞來行竊，提高他的犯罪所得，經過了解，這名姓張簡的竊嫌，如此大膽囂張，多次竊取娃娃機台物品，全是為了買毒所需，偵訊被依妨礙公務及竊盜罪嫌移送法辦。
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