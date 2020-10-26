「伊甸園」應召站使用人頭手機及帳戶 提供者列幫助犯
「伊甸園」應召站使用人頭手機及帳戶 提供者列幫助犯
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-10-26 16:30:50
犯罪集團都會使用人頭帳戶來隱匿金流，並以人頭手機門號來及躲避檢警追查身份，而提供帳戶及電信門號的人頭，以為辯解不知會被拿去犯案使用就沒事，台中檢警破獲一個「伊甸園」色情應召站，台中地院針對提供銀行帳戶的王姓女子及提供手機門號的洪姓男子，依「幫助犯圖利媒介性交罪」分別判處有期徒刑4月。
台中市警五分局警方日前到春天汽車旅館臨檢查緝時，查獲一名男客透過手機絡繫「伊甸園」應召站，雙方談妥以5000元代價後，「伊甸園」即派遣一名林姓應召女子前來性交易，林姓應召女子完成性交易並收取費用後，抽取當中2000元，餘額3000元則以無褶存款方式存入「伊甸園」應召站之中國信託銀行帳戶內回帳。檢警將「伊甸園」應召站綽號「獅子」之何姓主嫌逮捕，並將提供銀行帳戶的王姓女子、提供手機門號的洪姓男子列為共犯，一併法辦起訴；提供銀行帳戶的王姓麵攤老闆娘於庭上辯稱，一名「小陳」男子常來吃麵，說他玩股票需要銀行帳戶，於是向她商借銀行帳戶使用，提供手機門號的洪姓男子無業也無手機，表示自己在公園認識了「阿祥」，「阿祥」表示可以替他辦二支手機並給他1500元，於是就提供証件讓「阿祥」辨了二支手機，一支給自己，另一支則給「阿祥」，並不知道他拿去做何使用。法官衡以王、洪二人都是成年人，有一定智識、生活及經驗之人而非年幼無知，兩人對所交付之帳戶存摺、提款卡、密碼、手機門號可能供犯罪之集團使用一事，實無從諉為不知。全案審結依幫助犯圖利媒介性交罪，分別判處有期徒刑4月。