反擊美對台軍售！中國宣布制裁波音、洛克希德馬丁等美企
反擊美對台軍售！中國宣布制裁波音、洛克希德馬丁等美企
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-26 16:19:45｜update2020-10-26 16:44:32
美國國防安全合作局（ DSCA ）21 日表示，國務院已批准 3 項對台軍售案，總額達 18 億 1130 萬美元（約新台幣 520 億 1872 萬元）。美國國防安全合作局的聲明一出，就有港媒推測此舉可能波及武器生產商之一的美國波音公司（ Boeing ）在中國的市場。今（ 26 ）日中國外交部發言人趙立堅宣佈，中國政府將對參與此次對台軍售的洛克希德・馬丁、波音防務、雷神等有關美國企業及個人實施實體制裁。
根據美國國防安全合作局 ，「波音防務」生產的程陸攻飛彈（ SLAM-ER ）共 135 枚，花費 10 億 800 萬美元；「洛克希德・馬丁」生產的遠程精準火力打擊系統（ HIMARS ）共 11 套，花費 4 億 3610 萬美元；F-16 戰機新式偵照莢艙（ MS-110 ）共 6 具，花費 3 億 6720 萬美元，目的是為了協助台灣維持自衛國防能力，有助改善區域穩定平衡，強調此軍售案不會影響區域平衡。中國媒體報導，外交部回應美國國防安全合作局 21 日發表聲明，美國務院已批准向台灣出售總額約18億美元的武器裝備。對此，中國外交部發言人趙立堅今日主持例行記者會。趙立堅宣布，為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與此次對台軍售的洛克希德・馬丁（ Lockheed Martin ）、波音防務、雷神（ Raytheon ）等美國企業以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。