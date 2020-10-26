南迴公路草埔森永長隧道 監理機關對行車安全嚴格把關
南迴公路草埔森永長隧道 監理機關對行車安全嚴格把關
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-10-26 17:40:00
長隧道內行車環境不同於一般路段，行車安全管理備受關注，全長四點六一公里，是全國第五長隧道的南迴公路草埔森永隧道，位於台東、屏東兩縣交界，橫跨達仁鄉森永村與獅子鄉草埔村之間，自通車開始，針對行車安全距離、禁止變換車道、依規定車速行駛等，即訂定較嚴格規定，籲請駕駛人遵守。
屏東監理站站長洪美芳表示，草埔森永隧道在本月19日起開放非管制大貨車通行，為強化相關駕駛人瞭解長隧道行車安全規定，尤其相較於一般短隧道，長隧道內發生意外事故時，若無事先規劃好防災措施，災害便會擴大。屏東監理站陸續會同屏東縣警察局交通隊不定時實施監警聯合路邊檢查，並加強對大貨車駕駛宣導外，並提醒另一個重要的環節，就是「號誌」，長隧道內的號誌與標誌多為可變號誌，可以依照前方的狀況調整最高速限，而可變的資訊號誌，可通知用路人重要的路況訊息。
另外，還有許多的指引燈號、攝影機、FM廣播系統與擴音喇叭，配有如此多的設備，主要都是為了提升安全的規格，避免車禍事故發生。
在開放非管制大貨車通行通車的連續幾天屏東監理站排班攔查，本月25日舉發胎紋不足4件、滅火器不符規定6件、不當使用行車紀錄器1件及駕照不符規定1件。除針對檢查重點對駕駛人資格、滅火器、輪胎胎紋、行車紀錄器等項目查核外，特別檢查貨物綑綁牢固情形，並提醒駕駛人，進入隧道後除應開啟大燈外，請行駛外側車道，與前車保持適當安全距離，禁行內側車道，嚴禁超速、超車，及不可有惡意逼車違規行為。