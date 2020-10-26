2024民調慘墊底　柯文哲：一定會像iPhone一樣功能增加

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柯文哲認為，這還是一種官方拜會，不然「真的要交流什麼的，就是私底下在交流」。有媒體提問，這跟上次邀請歷屆市長很像，是否在為自己累積政治能量？柯文哲回稱「想太多了」，因這是常態每年台北市政府都有邀請外國使節的聚會。柯也說，事實上，國外投資在台灣，其中70%在台北市，所以，很多生意上往來，需要台北市政府協助，所以常常會有一些交談。
另有記者詢問，根據最新《美麗島電子報》民調，信任度敬陪末座，是否「有苦難言」？柯文哲表示，這也沒有什麼，且不管民調怎樣，台北各項客觀指標都是遙遙領先，且領先幅度還在擴大，「不過是這樣，客觀指標一回事，主觀的感覺是一回事，所以，這是我個人滿意度不好，但對台北市政沒什麼影響」。
柯文哲坦言，對他個人滿意度不好，那他自己要去處理，「對我來講，這是我自己的問題」，自己去處理就好。
現場媒體追問，柯文哲怎麼看好朋友侯友宜的民調很高？柯則認為，「這有什麼？考試一定有第一名跟最後一名，這哪有什麼奇怪的」。
有媒體又問，柯文哲這產品有沒有可能某天會像iPhone12一樣大賣？柯文哲先是回，「我怎麼曉得？」隨後又說，「老實講，iPhone12每次都增加一點點功能，然後一直賣、一直賣，實在是」。
媒體追問，那柯文哲的功能也會一直增加嗎？柯笑說，「一定會的啊！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼