2024民調慘墊底　柯文哲：一定會像iPhone一樣功能增加

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

2024民調慘墊底　柯文哲：一定會像iPhone一樣功能增加

新頭殼newtalk

calendar_today2020-10-26 17:25:32

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
根據《美麗島電子報》最新針對2024總統可能人選民調結果，新北市長侯友宜以71.9%居冠，而副總統賴清德及桃園市長鄭文燦則分別以58.7%、58％緊追在後，台北市長柯文哲則以45.9％敬陪末座。柯文哲今（26日）表示，台北各項客觀指標都是遙遙領先，所以是他個人滿意度不好，「那我自己要去處理」，但對台北市政沒什麼影響。媒體追問，柯能像iPhone一樣一直增加功能嗎？柯文哲自信說，「一定會的啊！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲下午出席設市百年系列活動－外國駐華使節導覽紀念展暨交流活動，並接受媒體聯訪，對於今天難得邀請40多國代表前來，柯文哲指出，事實上，台北市每年都有跟各國駐台灣使節的聚會，今年因為疫情關係，反而拖了一下，但這本來每年都有舉辦。
柯文哲認為，這還是一種官方拜會，不然「真的要交流什麼的，就是私底下在交流」。有媒體提問，這跟上次邀請歷屆市長很像，是否在為自己累積政治能量？柯文哲回稱「想太多了」，因這是常態每年台北市政府都有邀請外國使節的聚會。柯也說，事實上，國外投資在台灣，其中70%在台北市，所以，很多生意上往來，需要台北市政府協助，所以常常會有一些交談。

另有記者詢問，根據最新《美麗島電子報》民調，信任度敬陪末座，是否「有苦難言」？柯文哲表示，這也沒有什麼，且不管民調怎樣，台北各項客觀指標都是遙遙領先，且領先幅度還在擴大，「不過是這樣，客觀指標一回事，主觀的感覺是一回事，所以，這是我個人滿意度不好，但對台北市政沒什麼影響」。

柯文哲坦言，對他個人滿意度不好，那他自己要去處理，「對我來講，這是我自己的問題」，自己去處理就好。

現場媒體追問，柯文哲怎麼看好朋友侯友宜的民調很高？柯則認為，「這有什麼？考試一定有第一名跟最後一名，這哪有什麼奇怪的」。

有媒體又問，柯文哲這產品有沒有可能某天會像iPhone12一樣大賣？柯文哲先是回，「我怎麼曉得？」隨後又說，「老實講，iPhone12每次都增加一點點功能，然後一直賣、一直賣，實在是」。

媒體追問，那柯文哲的功能也會一直增加嗎？柯笑說，「一定會的啊！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
關鍵字

延伸閱讀

NOW民調中心

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀