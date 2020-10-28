印度影帝曾落魄到睡路邊？一代巨星的成名之路

印度家喻戶曉的寶萊塢傳奇影帝 Amitabh Bachchan 在10月11日剛滿 78 歲，是印度影壇史上最受尊敬、好感度最高的影星之一。演技精湛的他獲獎無數、曾出演過200多部電影，為寶萊塢留下不少精彩佳作。不過，戲如人生，Amitabh Bachchan 在成名之前的經歷其實相當曲折坎坷，一直到 30多歲才真正在演藝圈大放異彩，一起來看看這位印度影帝的成名之路吧！

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來自印度鄉下，Amitabh Bachchan 的爸爸是位詩人、媽媽則是一名社運人士，雖然爸媽皆是有學識之人，但家境相當拮据。Amitabh Bachchan 憶起自己有次想加入木球會，爸媽卻付不出僅 2 盧比（約0.78元台幣）的入會費，最後只好作罷。不過，貧窮並沒有限制他的想像力，Amitabh Bachchan 從小就熱愛表演，第一次演出是幼稚園一場戲劇表演，他扮演一隻雞，儘管從頭到尾就是不停拍翅膀、哼歌，這個記憶卻令他印象深刻。到大學後，他更加確定自己踏上演藝之路的志向。

▲印度家喻戶曉的寶萊塢影帝 Amitabh Bachchan。（圖／翻攝自臉書）

立志踏入寶萊塢追尋演員夢，他在1978年來到孟買，當時他 26 歲，身上只帶著一個汽車駕照，他回憶道：「我當時心想，若當不了演員，我就當個計程車司機」。身無分文又沒有任何圈內朋友的他居無定所，甚至有很長一段時間睡在孟買濱海大道（Marine Drive）街上的長椅上。有趣的是，他後來參與拍攝的一部電影

r 中的主題曲片段就是在這條大道上拍攝。

剛踏入演藝圈時，沒有任何圈內朋友的他只能到處參與選角試鏡，卻四處碰壁。從「身高太高」到「聲音太低沉」都是被拒絕的原因。奇妙的是，他低沈渾厚的嗓音現在卻成為他最具代表性特色，也是他擄獲許多影迷的原因之一。生性樂觀的他沒有因此退卻，仍舊持續努力，他的樂天性格一直到成為影帝後都還保留著，年屆七旬的他經常使用社群媒體，甚至喜歡在記者拍照時做鬼臉，展現活潑的一面。

▲印度家喻戶曉的寶萊塢影帝 Amitabh Bachchan。（圖／翻攝自臉書）

終於，在1973年，Amitabh Bachchan已經31歲時，他被導演Prakash Mehra相中，以電影Zanjeer在寶萊塢一砲而紅，這部票房力作成為那個年代最經典的電影之一，也為他不凡的星路打開大門。他隨後於70-80年代稱霸寶萊塢影業，奠定影帝威望，被法國新浪潮導演楚浮讚為「一人產業」，ㄧ生獲獎無數，更曾跨界出演好萊塢大片。他從落魄窮小子化身影帝的傳奇過往也被人津津樂道。