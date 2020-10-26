軍武／造艦前最後一次秘密會議　國造潛艦預計11月開工

國防部以493.6億元預算打造潛艦國造原型艦，預計最快2024年第3季下水。立法院外交國防委員會委員今（26）日上午前往赴負責建造潛艦的台灣國際造船公司考察，並聽取機密簡報。下午進行秘密會議預算潛艦預算，為開工前最後一次秘密專案報吿。

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根據國防部公開預算書指出，潛艦國造第二階段原型艦籌建計畫總金額達新台幣493億6170萬元，全案預計2025年完成。根據規劃，原型艦預計最快2024年第3季下水，2025年交艦給海軍進行各項測試。





由於我國無造潛艦經驗，因此潛艦中的高機敏、我國無法自行製造、需尋求國外商源的所謂「紅區裝備」，包括魚雷、聲納等相關系統，均已取得輸出許可。王定宇表示，今日秘密專報會議達成共識，只要獲得全部輸出許可，預算就會解凍，海軍不需要再來報告。

台船的潛艦國造專用廠房去（2019）年5月動土，預計本月落成，外傳潛艦國造原型艦將於11月初舉行開工儀式，不過海軍不願證實。