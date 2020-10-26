軍武／造艦前最後一次秘密會議 國造潛艦預計11月開工
軍武／造艦前最後一次秘密會議 國造潛艦預計11月開工
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-26 17:19:44｜update2020-10-26 17:20:44
國防部以493.6億元預算打造潛艦國造原型艦，預計最快2024年第3季下水。立法院外交國防委員會委員今（26）日上午前往赴負責建造潛艦的台灣國際造船公司考察，並聽取機密簡報。下午進行秘密會議預算潛艦預算，為開工前最後一次秘密專案報吿。
外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇表示，今日去台船現場看潛艦國造廠房、一些試製品的測試，對2024年下水有信心。媒體詢問傳聞下個（11）月潛艦要開工？王定宇表示，開工國會不管，但是開工是一個重要節點，開工之前要到立院來報告，只要所有機組、設備都取得輸出許可，就會解凍被凍結的10億。王定宇表示，今天去台船現場看建造機台都已就位，每一台都是列管品；開工建造過程中，立院會檢查施工進度、有沒有如期如質進行，之前已經舉辦過3次秘密專報，第一次是構型、第二次是商業設計、第三次是輸出許可，等到要下水之前會再做一次秘密專報。
根據國防部公開預算書指出，潛艦國造第二階段原型艦籌建計畫總金額達新台幣493億6170萬元，全案預計2025年完成。根據規劃，原型艦預計最快2024年第3季下水，2025年交艦給海軍進行各項測試。
由於我國無造潛艦經驗，因此潛艦中的高機敏、我國無法自行製造、需尋求國外商源的所謂「紅區裝備」，包括魚雷、聲納等相關系統，均已取得輸出許可。王定宇表示，今日秘密專報會議達成共識，只要獲得全部輸出許可，預算就會解凍，海軍不需要再來報告。
台船的潛艦國造專用廠房去（2019）年5月動土，預計本月落成，外傳潛艦國造原型艦將於11月初舉行開工儀式，不過海軍不願證實。