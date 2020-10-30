泰國示威這群人最早到場！學生佩服：封你「CIA」

泰國示威升級，隨著示威群眾不斷擴大，龐大的商機也跟著浮現。現在每逢示威，都能在週邊街道上看到各種攤販林立、販賣的小吃從炸雞、魚丸到椰子冰淇淋應有盡有。這些攤販老闆們隨時掌握示威最新資訊，以便在第一時間到場搶賺示威生意，他們消息靈通，還因此被泰國示威者封為「CIA」。

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綜合外媒報導，這些攤販們有如老鷹般敏銳、且機動性高，只要示威群組一發出下一個集會地點資訊，這些攤販們就立刻動身前往，不僅比警察早到現場，甚至比示威者更早。許多示威者表示，自己往往一到現場就聞到香味、看到一排排攤販準備好食物準備開賣了，速度之快令人嘖嘖稱奇。

有攤販老闆表示，示威者為躲避警方視線經常更動地點、或釋出混淆的資訊誤導警方，因此他們必須隨時更新最新狀況。攤販間也會互相幫忙傳遞資訊，他們甚至建立群組以利分享最新消息。





此外，許多攤販老闆們不僅是利用示威活動大賺一筆，也由衷支持示威活動，到現場賣小吃除了是抓緊商機賺錢外，也是讓示威者能隨時買到便宜可口的食物補充體力。一名賣飲料的攤販老闆Komsan Moonsan 就表示：「我是來賣東西也是來應援的，我非常討厭帕拉育。我的攤位絕不賣東西給警察或士兵，我要帕拉育滾蛋」。





他並表示，自己的妻兒都有參加示威活動，上週他也被水砲車水柱打中。他抱怨道，自從帕拉育執政後他的生意就變差，收入從每天2,000泰銖（約新台幣1,833元）跌到700泰銖（約新台幣641元）；靠著示威活動他的收入則回到每天1,000泰銖左右（約新台幣916元）。另一名攤販 Win 則表示，自己去過目前所有的大型示威，小吃總是在開賣幾小時後銷售一空。

泰國經濟自從 2014 年帕拉育執政後便成為東南亞地區經濟成長的墊底國家，今年又遇上疫情，對仰賴觀光客的泰國而言無疑是另一記重擊。對帕拉育軍政府專政、經濟成績低落、泰王奢靡擴權的不滿導致示威爆發，卻意外活絡地方攤販經濟。