最夯黃金單身漢死會了！汶萊王子緋聞女友曝光

汶萊皇室王子馬丁（Abdul Mateen）是公認的黃金單身漢，不僅帥氣多金，還擁有皇室背景和一副健碩好身材，條件完美到令全球女孩心動，於近年在網路竄紅，掀起一股「馬丁熱潮」。不過，這些懷抱皇室夢想的女粉絲們恐怕要心碎了！近期，在網路上瘋傳馬丁與一名神祕女子的合照，戀愛消息不脛而走，引發網友討論。那麼，這位幸運女孩是誰呢？

我是廣告 請繼續往下閱讀

這位緋聞女友名叫 Anisha Isa-Kalebic，照片中的她五官立體清秀，飄著混血感，打扮也十分時髦。綜合外媒報導，Anisha 是汶萊當地富豪之女，也是個身價不菲的富家千金，她的爺爺Pehin Dato Haji Isa是汶萊蘇丹王的專業顧問，更是汶萊皇家航空公司的創始人之一，在當地相當有影響力，與皇室關係密切。

▲近期，在網路上瘋傳馬丁與一名神祕女子的合照，戀愛消息不脛而走，引發網友討論。（圖／翻攝自IG）

據悉，Anisha出生於 1994 年，家中除了她以外還有姊姊Marina和弟弟Daniel。現年26歲的她居住在英國巴斯（Bath），與閨蜜Emily一同成立了旅行企劃公司Authentinerary，以當地人的觀點提供旅客最地道的旅遊體驗，在英國巴斯、摩洛哥和巴黎皆有提供服務，兩人還因此受到巴斯地方雜誌的訪問。

除了是位具有生意頭腦的事業女性，Anisha 似乎熱愛廚藝，她在主帳號之外另外創了一個小帳號專門放上自己的料理和烘焙作品，兼具身材美貌、家世背景、事業與廚藝的她也令粉絲們看了忍不住佩服：「簡直是個完美女孩」。

▲近期，在網路上瘋傳馬丁與一名神祕女子的合照，戀愛消息不脛而走，引發網友討論。（圖／翻攝自IG）

這次的緋聞消息是由一張 Anisha 與馬丁的合照引起，照片中兩人雖然沒有太過親密，但發出照片的人正是Anisha，且她在標題中寫道：「伴在王子身邊（Prince @tmski’s side）」 不僅標記馬丁本人，更附上藍色愛心，語氣相當曖昧，引發外界聯想。

目前Anisha已經關閉Instagram帳號，兩人也未針對緋聞消息回應。不過，由於爸爸是馬丁父王的顧問、弟弟Daniel又是馬丁從小長大的好哥們，因此Anisha和馬丁走到一起似乎也十分合理。