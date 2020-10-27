最夯黃金單身漢死會了！汶萊王子緋聞女友曝光

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據悉，Anisha出生於 1994 年，家中除了她以外還有姊姊Marina和弟弟Daniel。現年26歲的她居住在英國巴斯（Bath），與閨蜜Emily一同成立了旅行企劃公司Authentinerary，以當地人的觀點提供旅客最地道的旅遊體驗，在英國巴斯、摩洛哥和巴黎皆有提供服務，兩人還因此受到巴斯地方雜誌的訪問。
除了是位具有生意頭腦的事業女性，Anisha 似乎熱愛廚藝，她在主帳號之外另外創了一個小帳號專門放上自己的料理和烘焙作品，兼具身材美貌、家世背景、事業與廚藝的她也令粉絲們看了忍不住佩服：「簡直是個完美女孩」。
這次的緋聞消息是由一張 Anisha 與馬丁的合照引起，照片中兩人雖然沒有太過親密，但發出照片的人正是Anisha，且她在標題中寫道：「伴在王子身邊（Prince @tmski’s side）」 不僅標記馬丁本人，更附上藍色愛心，語氣相當曖昧，引發外界聯想。
目前Anisha已經關閉Instagram帳號，兩人也未針對緋聞消息回應。不過，由於爸爸是馬丁父王的顧問、弟弟Daniel又是馬丁從小長大的好哥們，因此Anisha和馬丁走到一起似乎也十分合理。