零股交易登場！成交量前5名曝光 小資族最愛台積電
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-10-26 17:13:39
台股市場今（26）日盤中零股交易上路，首日成交成績出爐，今日盤中零股交易成交金額約計3.63億元，約占大盤成交金額0.22%。成交量前五大個股分別為2330台積電、2884玉山金、3545敦泰、2603長榮及0056元大高股息。
台股盤中零股制度今上路，不少龍頭企業備受關注，因為股價上看3位數，以往想買一張至少得準備10萬元，但隨著零股盤中交易上路，小資族只要一杯咖啡100元就可以購入一股。而今日證交所董事長許璋瑤與總經理簡立忠也親自到證交所機房視察。證交所指出，本次盤中零股交易順利實施，可增加投資人盤中交易時段買賣零股之管道，也因交易門檻之降低，可望進一步提升年輕小資族群投資股市之意願，以孕育未來證券集中市場主幹投資人，減緩台灣股市高齡化之現象。證交所統計，實施首日盤中零股交易成交金額約計3.63億元，約占大盤成交金額0.22%，盤中零股交易成交筆數計46,164筆，成交股數計4,318,754股，成交量前五大個股分別為2330台積電、2884玉山金、3545敦泰、2603長榮及0056元大高股息。而第六到十名則分別為2892第一金、1101台泥、2303聯電、5880合庫金與2317鴻海。