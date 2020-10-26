中市區域人口數達標　議員爭取設全民運動館

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張家銨表示，根據教育部體育署資料顯示，中市人口數符合設置全民運動館的行政區包含龍井、烏日、大雅、沙鹿、清水、大甲、東區及西區等8區。其中龍井人口數77,988人，是台中海線人口第三大區，然而在大肚、烏日、龍井在運動設施上面非常缺乏。
張家銨說，其中龍井區尚未設有任何國民運動中心或大型綜合運動館，因此，要求運動局應盡速盤點龍井區可用地，並逐一會勘可設置全民運動館的土地，全力向體育署爭取經費，提供在地民眾能更多樣化且優質的運動環境。
另外，有關興建烏日國民運動中心，張家銨表示，烏日區近幾年人口數穩定成長，地理環境佳，同時也匯集高鐵、台鐵、捷運3項公共交通建設，且是臺中副都心，很需要一座國民運動中心。因此，持續爭取向市府爭取在烏日設置國民運動中心，才能改善現況，讓當地民眾擁有健全運動場館，滿足社會大眾運動之需求與權利。
運動局表示，市府配合教育部體育署「充實全民運動環境計畫」，研擬烏日全民運動館興建計畫書，待取得土地使用同意函文後，將依規提送計畫書，爭取中央補助預算；市府將持續打造多元適性運動場域，考量各區域運動需求、都市計畫及用地取得等因素，盤點合適場地，研議規劃建置符合市民需求的運動設施，落實健康城市目標。