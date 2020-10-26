中市區域人口數達標　議員爭取設全民運動館

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中市區域人口數達標　議員爭取設全民運動館

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-10-26 17:50:00

中市區域人口數符合　議員爭取設全民運動館
▲議員張家銨表示，體育署推出「充實全民運動環境計畫」，該區人口數達7萬以上，爭取在龍井、烏日興建國民運動中心(圖／柳榮俊攝2020.10.26)
近年來運動風氣盛行，體育署近期也推出「充實全民運動環境計畫」，只要該區人口數達7萬以上，即符合設置全民運動館條件，台中市議員張家銨表示，目前龍井區人口近8萬人，已符合設置標準，因此爭取在龍井區闢建全民運動館，另外，也持續爭取在烏日興建國民運動中心，滿足地方運動需求。
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合中市議會今(26)日進行教育文化業務質詢，市議員張家銨指出，日前體育署公布教育部前瞻基礎建設計畫中的「充實全民運動環境計畫」，其中全民運動館興建設置資格只要該區人口數達7萬以上，轄區內未設有國民運動中心或大型綜合運動館之行政區等，體育署將補助各縣市設置至多3座全民運動館。
張家銨表示，根據教育部體育署資料顯示，中市人口數符合設置全民運動館的行政區包含龍井、烏日、大雅、沙鹿、清水、大甲、東區及西區等8區。其中龍井人口數77,988人，是台中海線人口第三大區，然而在大肚、烏日、龍井在運動設施上面非常缺乏。 

張家銨說，其中龍井區尚未設有任何國民運動中心或大型綜合運動館，因此，要求運動局應盡速盤點龍井區可用地，並逐一會勘可設置全民運動館的土地，全力向體育署爭取經費，提供在地民眾能更多樣化且優質的運動環境。

另外，有關興建烏日國民運動中心，張家銨表示，烏日區近幾年人口數穩定成長，地理環境佳，同時也匯集高鐵、台鐵、捷運3項公共交通建設，且是臺中副都心，很需要一座國民運動中心。因此，持續爭取向市府爭取在烏日設置國民運動中心，才能改善現況，讓當地民眾擁有健全運動場館，滿足社會大眾運動之需求與權利。
運動局表示，市府配合教育部體育署「充實全民運動環境計畫」，研擬烏日全民運動館興建計畫書，待取得土地使用同意函文後，將依規提送計畫書，爭取中央補助預算；市府將持續打造多元適性運動場域，考量各區域運動需求、都市計畫及用地取得等因素，盤點合適場地，研議規劃建置符合市民需求的運動設施，落實健康城市目標。
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