防疫紅利大爆發！澎花火節創52萬人次、26億產值驚人紀錄

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴峰偉26日表示，旅遊處今年與迪士尼漫威公司合作無人機，一共吸引了52萬遊客人次、創造26億的觀光產值，明年已有多家國際知名企業主動與縣府洽談花火節聯名事宜，再次證明「花若盛開蝴蝶自來」的法則。
旅遊處長陳美齡說明，澎湖各界營造出四季觀光旅遊的模型，從年初外垵元宵節乞龜活動三天湧入1萬9,000人的新春紅盤以來，接著在防疫過後，澎湖國際海上花火節吸引了52萬遊客、創造26億觀光產值，另舉辦澎湖國際風箏節、「情定澎湖灣」，打造海島愛情島嶼形象，還有秋冬季節的「戀戀海味‧澎湖美食假期」，強力行銷澎湖美食。
陳美齡表示，今年新闢的澎湖好行媽宮湖西線新路線、遴選文化旅宿、出版文旅專書、設計四大戰役桌遊、澎湖專屬文創商品、文化主題旅遊、蒙面主題旅遊，創造小眾冬旅新型態，在旅遊處同仁努力之下創造出如此佳績，今年旅遊處打造貝殼教堂、山水30高地夜間燈光造景、通梁公園彩繪階梯、望安綠蠵龜涼亭、南寮雞母狗公園、龍門閉鎖陣地改善整建、員貝露營基地整頓、海洋地質公園中心充實改造與活化經營，更加豐富澎湖觀光的硬實力。
賴峰偉表示，今年花火節突破以往與華特迪士尼旗下品牌漫威合作無人機，並融入澎湖元素，大獲民眾好評，花火節落幕後，吸引多家知名品牌尋求合作及洽詢贊助機會，他肯定旅遊處同仁企劃與創意，期許明年再接再厲，為澎湖創造更多商機。