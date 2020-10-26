防疫紅利大爆發！澎花火節創52萬人次、26億產值驚人紀錄

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防疫紅利大爆發！澎花火節創52萬人次、26億產值驚人紀錄

記者張茂雄/澎湖報導

calendar_today2020-10-26 17:26:40

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▲新冠肺炎疫情全球大流行，澎湖縣政府上下一心力行「超前布署、嚴格執行」的防疫政策，守下「零確診」的防線，造就澎湖今年國旅第一名的榮景。（圖／記者張塵攝，2020.10.26）
澎湖縣政府在今年1月1日由縣長賴峰偉拍板定案為「文化旅遊年」，結果年初爆發嚴重的新冠肺炎疫情全球大流行，縣府上下一心力行「超前布署、嚴格執行」的防疫政策，守下「零確診」的防線，也才有6月份開始的「防疫紅利」可拿，造就澎湖今年國旅第一名的榮景。
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▲旅遊處今年與迪士尼漫威公司合作無人機，一共吸引了52萬遊客人次、創造26億的觀光產值。（圖／記者張塵攝，2020.10.26）
▲旅遊處今年與迪士尼漫威公司合作無人機，一共吸引了52萬遊客人次、創造26億的觀光產值。（圖／記者張塵攝，2020.10.26）
賴峰偉26日表示，旅遊處今年與迪士尼漫威公司合作無人機，一共吸引了52萬遊客人次、創造26億的觀光產值，明年已有多家國際知名企業主動與縣府洽談花火節聯名事宜，再次證明「花若盛開蝴蝶自來」的法則。
▲旅遊處舉辦澎湖國際風箏節、「情定澎湖灣」，打造海島愛情島嶼形象，還有秋冬季節的「戀戀海味‧澎湖美食假期」，強力行銷澎湖美食。（圖／記者張塵攝，2020.10.26）
▲旅遊處舉辦澎湖國際風箏節、「情定澎湖灣」，打造海島愛情島嶼形象，還有秋冬季節的「戀戀海味‧澎湖美食假期」，強力行銷澎湖美食。（圖／記者張塵攝，2020.10.26）
旅遊處長陳美齡說明，澎湖各界營造出四季觀光旅遊的模型，從年初外垵元宵節乞龜活動三天湧入1萬9,000人的新春紅盤以來，接著在防疫過後，澎湖國際海上花火節吸引了52萬遊客、創造26億觀光產值，另舉辦澎湖國際風箏節、「情定澎湖灣」，打造海島愛情島嶼形象，還有秋冬季節的「戀戀海味‧澎湖美食假期」，強力行銷澎湖美食。

陳美齡表示，今年新闢的澎湖好行媽宮湖西線新路線、遴選文化旅宿、出版文旅專書、設計四大戰役桌遊、澎湖專屬文創商品、文化主題旅遊、蒙面主題旅遊，創造小眾冬旅新型態，在旅遊處同仁努力之下創造出如此佳績，今年旅遊處打造貝殼教堂、山水30高地夜間燈光造景、通梁公園彩繪階梯、望安綠蠵龜涼亭、南寮雞母狗公園、龍門閉鎖陣地改善整建、員貝露營基地整頓、海洋地質公園中心充實改造與活化經營，更加豐富澎湖觀光的硬實力。
▲澎湖今年在國旅市場深獲好評，已吸引多家知名品牌尋求合作及洽詢贊助機會，期許明年再接再厲為澎湖創造更多商機。（圖／記者張塵攝，2020.10.26）
▲澎湖今年在國旅市場深獲好評，已吸引多家知名品牌尋求合作及洽詢贊助機會，期許明年再接再厲為澎湖創造更多商機。（圖／記者張塵攝，2020.10.26）
賴峰偉表示，今年花火節突破以往與華特迪士尼旗下品牌漫威合作無人機，並融入澎湖元素，大獲民眾好評，花火節落幕後，吸引多家知名品牌尋求合作及洽詢贊助機會，他肯定旅遊處同仁企劃與創意，期許明年再接再厲，為澎湖創造更多商機。
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