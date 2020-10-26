排球／企排6外援再創新高　全本土隊教練有壓力積極情蒐

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排球／企排6外援再創新高　全本土隊教練有壓力積極情蒐

記者鍾東穎/台北報導

calendar_today2020-10-26 17:25:09

▲國內最高等級「企業16年甲級男女排球聯賽」本周六、日開打，26日舉行賽前記者會，各隊代表球員出席。（圖／鍾東穎攝 ,2020.10.26）
▲國內最高等級「企業16年甲級男女排球聯賽」本周六、日開打，26日舉行賽前記者會，各隊代表球員出席。（圖／鍾東穎攝 ,2020.10.26）
國內最高等級「企業16年甲級男女排球聯賽」將於10月31、11月1日在台北市立大學體育館開打，本屆女排有6名外援再創歷屆最多，純本土應戰的台電女排教練王前鑌透露，一得知外援名字就立刻上網探查底細。
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去年有5位外援加盟已創新高，今年女排5隊有6名外援再度改寫新高，別為極速超跑的Bozica Markovic、Aleksandra Cirovic、台北鯨華的Anny Ramos、Jessica Silva，以及中國人纖的Miroslava Kijakova、Matea Magdic。
台電本季和愛山林建設都沒有外援，王前鑌笑說，一得知外援名字馬上就上網開始做功課，研究對手比賽影片，認為Cirovic的舉球技術和專業度是數一數二的，不愧是塞爾維亞國手，超跑今年來勢洶洶，「有壓力但也是良性競爭」。
鯨華教練「小牛」鄧衍敏透露，2名來自巴西的外援是透過籃球經紀人介紹，尋遍歐洲等國最後找到南美洲，「剛好她們倆個的位置是我想要的，也感謝球隊願意請2外援。」球隊有請翻譯協助，場上專業術語溝通也沒問題。
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