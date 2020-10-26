排球／企排6外援再創新高 全本土隊教練有壓力積極情蒐
排球／企排6外援再創新高 全本土隊教練有壓力積極情蒐
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-10-26 17:25:09
國內最高等級「企業16年甲級男女排球聯賽」將於10月31、11月1日在台北市立大學體育館開打，本屆女排有6名外援再創歷屆最多，純本土應戰的台電女排教練王前鑌透露，一得知外援名字就立刻上網探查底細。
去年有5位外援加盟已創新高，今年女排5隊有6名外援再度改寫新高，別為極速超跑的Bozica Markovic、Aleksandra Cirovic、台北鯨華的Anny Ramos、Jessica Silva，以及中國人纖的Miroslava Kijakova、Matea Magdic。台電本季和愛山林建設都沒有外援，王前鑌笑說，一得知外援名字馬上就上網開始做功課，研究對手比賽影片，認為Cirovic的舉球技術和專業度是數一數二的，不愧是塞爾維亞國手，超跑今年來勢洶洶，「有壓力但也是良性競爭」。鯨華教練「小牛」鄧衍敏透露，2名來自巴西的外援是透過籃球經紀人介紹，尋遍歐洲等國最後找到南美洲，「剛好她們倆個的位置是我想要的，也感謝球隊願意請2外援。」球隊有請翻譯協助，場上專業術語溝通也沒問題。