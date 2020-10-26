中職／中職東山再起獎　富邦高國輝單季25轟獲獎

連續三年飽受傷勢影響，富邦悍將外野手高國輝擺脫受傷低潮，在今年5月重返一軍陣容後穩定出賽，繳出單季104安、25轟、超過3成的打擊率，97場出賽也是近四年最多，找回昔日強打級身手，由聯盟表彰為2020年中華職棒「東山再起獎」，同時也是第一位獲獎的野手。

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高國輝在2013年加盟義大犀牛展開中職生涯，首年就站穩一軍先發位置，出賽102場繳出14轟、0.350打擊率。隔年下半季傷後復出，以驚人的速度累積18支全壘打拿下2014年聯盟全壘打王，從此展開他個人全壘打王三連霸的輝煌世代。2015年高國輝全勤出賽，以單季39轟的紀錄拿下第二座全壘打王，更一舉突破單季33轟的「布雷障礙」，樹立屬於自己的「國輝障礙」。2016年再以單季34轟成為中職史上首位達成全壘打王三連霸選手。全壘打產量驚人的他，只花短短四年、364場就達成中職史上最快百轟紀錄，足以證明其兇猛的打擊實力。

不過接下來的三個球季，高國輝受到傷勢的影響，期間分別出賽25場、62場及50場，不穩定的出賽狀況，也大大影響了他的打擊表現。今年開季他依舊因傷所苦，直到5月重返一軍後才開始穩定出賽，上半季40場出賽、128打數敲38安、8發全壘打、22分打點、長打率0.578、打擊率0.297。雖然在8月底因腰傷再度被迫休兵，9月帶傷上陣仍擊出本季第20號全壘打，10月更擊出本季第24轟、生涯第150轟，再度締造最快150轟紀錄。高國輝下半季手感持續加溫，57場出賽、215打數敲66安、17發全壘打、48分打點、長打率0.609、打擊率0.307，長打火力更勝以往。





最終今年球季出賽97場、343打數敲104安、25支全壘打、70分打點、打擊三圍0.303/0.358/0.598，其中長打率0.598為四年來新高，儘管最後未能替球隊搶下台灣大賽門票，但高國輝今年已經用亮眼的打擊表現與優異的攻擊數據，向球迷宣告復活身手，獲得本季東山再起獎，實至名歸。





為表揚選手辛苦整季的豐碩成果，聯盟訂於11月16日在「名人堂花園大飯店」 舉辦「2020明台產險中華職棒頒獎典禮」，更與「三井住友海上集團明台產物保險」攜手打造尊貴榮耀的典禮盛會，明台產險持續展現對中華職棒的大力支持，挹注資源冠名「2020明台產險中華職棒頒獎典禮」，將為年度盛會帶來新活力。





中華職棒31年賽季在疫情嚴峻的情況下搶先全球開打，能夠順利完成一軍240場例行賽事及204場二軍賽事，仰賴各方團結合作積極對抗疫情。生活因棒球而精采，棒球因你們而存在，參與中華職棒每個重要時刻的每個人都是不可或缺的，因此，今年以「Important You」為主題，象徵每個人齊心對抗疫情、毫不畏懼，所有選手們也展現精湛球技，拼出一番成績，為自己創下各項傲人紀錄，是參與中華職棒的每一個人，一起完成了今年的賽季。