中市偏鄉藝術資源稀少　議員：用VR縮短城鄉差距

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然而，施志昌表示，像是市區的孩子離科博館、美術館、歌劇院近，隨時看展不是問題，但對於偏鄉的孩子來說，不管是藝文場所、展覽或是活動，比起市區都是少之又少，偏鄉的孩子要接觸到這些，就必須付出更多的成本。但對於市府來說，又常常依據效益分析，這些場館不可能選擇設在偏鄉。因此，施志昌認為，現在台灣5G發展走得相當前面，VR的也愈來愈成熟，他建議可以透過VR虛擬實境讓學生能夠去體驗與感受。
施志昌指出，現在文化局的場館如台中文學館、纖維博物館與部分圖書館都有VR裝置的體驗，此外也有巡迴的VR體驗，他希望文化能夠在更多場館與展覽上增設VR體驗，文化局長張大春也表示會在找適合的展覽來做規劃，並且有更多的VR巡迴活動。
施志昌表示，但VR的體驗需要VR裝置，施志昌也詢問所有首長有VR裝置的人其實非常少，一般家庭中勢必也是相同的情形；所以，光是建置VR的體驗是不夠，還必須有配合的設備，因此，施志昌希望教育局能於偏鄉的學校先行購置VR裝置，讓偏鄉的學生可「無距離」的觀看相關文化藝術的展覽活動，用科技縮短城鄉差距。
文化局表示，市府轄管的文化場館備有豐富展演形式並結合科技，包括台中文學館已設有虛擬實境及AR擴增實境地圖導覽；纖維博物館常設展區則設有AR擴增實境；另市立圖書館VR體驗設置於北區圖書分館，今年暑假起巡迴各圖書分館，並規劃巡迴甲安埔地區，讓各地小朋友體驗。未來文化局將持續爭取經費，優先在藝文資源較缺乏的地區設置VR、AR設備。
教育局表示，台中市設有8座科技及自造教育中心，均衡分置於山海屯城各區，各中心均可配合鄰近服務區的國中及國小申請，到校辦理科技研習活動，並可提供AR、VR設備供學校師生使用，有助於縮短城鄉差距。自造中心會根據生活科技、資訊科技及新興科技等主軸，設計不同主題及設計模組課程供教師增能運用，並會於寒暑假期間舉辦學生科技營隊，全面推動科技教育。