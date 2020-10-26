民調再度敬陪末座 柯文哲：是我自己的問題非對北市不滿
民調再度敬陪末座 柯文哲：是我自己的問題非對北市不滿
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-26 17:40:31
根據美麗島電子報公布的最新民調顯示，若預設2024年總統大選人選問題，新北市長侯友宜居冠，台北市長柯文哲則位居最後。對此柯文哲今天（26日）下午接受訪問時，直言不管他的民調怎樣，台北市的客觀指標都是遙遙領先，不過仍舊坦言「對我個人滿意度不好，這個我要去處理，對我來講就是我自己的問題」。
根據美麗島電子報公布的民調指出，針對2024年總統大選中可能出現的候選人選，10月進行了一波民意調查，針對各個候選人的民眾信任指數，侯友宜獲得了71.9%的好感度排名第一，第二名則是賴清德的58.7%，緊接在後的則是鄭文燦的58.0％與朱立倫53.5％。柯文哲則以45.9％的好感度敬陪末座。針對支持度低於其他可能的總統候選人，柯文哲表示「客觀指標一回事，主觀的感覺是一回事，這個是對我個人的滿意度不好，對台北市的市政沒有什麼影響」。「事實上不管民調怎樣，台北市的客觀指標都是遙遙領先，而且領先的幅度還是在擴大。」柯文哲說，「對我個人滿意度不好，這個我要去處理，對我來講就是我自己的問題，我自己去處理就好了」。現場記者也追問，最近頻頻在環狀線捷運上有議題交鋒的新北市長侯友宜，位居民調領先，且勝過其他競爭者相當多，對此柯文哲也僅輕描淡寫表示「考試一定有第一名跟最後一名，這有什麼奇怪？」