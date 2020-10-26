窗景是101！寒舍艾麗轉型防疫旅館 套房每晚破萬最奢華
窗景是101！寒舍艾麗轉型防疫旅館 套房每晚破萬最奢華
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-26 17:55:26｜update2020-10-26 17:55:30
寒舍艾麗酒店今（ 26 ）日起投入台北市防疫旅館行列，每晚價格 7,000 至 12,500 元不等，堪稱台北市最奢華的防疫旅館，雖然要價不菲，但因部分房型可近距離欣賞台北 101 美景，詢問度相當高。除了寒舍艾麗酒店之外，台北市今日另外還新增 4 間防疫旅館，總數達 78 間、提供 5,408 間客房。
台北市觀傳局表示，今日新增 5 間防疫旅館，包含上賓大飯店、有誠商旅、寒舍艾麗酒店、銀河旅館、旅樂序精品旅館二館， 所有防疫旅館皆須經市府相關單位審核通過，凡旅客接待、餐飲服務、垃圾清運等均須符合 SOP ，旅館皆有提供 LINE 好友以便聯繫付款、送餐、關懷等事宜。目前台北市共有 78 間防疫旅館，總房間數 5,408 間。其中，寒舍集團旗下寒舍艾麗酒店規畫將 10 至 24 樓的 211 間客房投入台北市防疫旅館行列，每晚價格 7,000 至 12,500 元不等，包含稅金及一日三餐，堪稱台北市最奢華的防疫旅館，完成一次居家檢疫得花費 1,875,000 元，雖然要價不菲，但因部分房型可近距離欣賞台北 101 美景，詢問度相當高。
業者表示，最貴的寰宇套房室內坪數達 16 坪，窗外可以直接欣賞台北 101 ，其他像是景隅精緻客房、景隅首席客房也都可以看到台北 101 景觀，隔離期間的餐點將由主廚設計多種中西式菜色，早餐包含燒餅油條、香菇皮蛋瘦肉粥、割包等，午餐則以異國料理主食為主，晚餐提供蜀味乾燒鮮蝦球、富貴酒釀芹菜扣鴨腿等精緻料理。
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