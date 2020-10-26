要求做好水庫建設管理　蘇貞昌：台灣處於缺水地帶

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蘇貞昌指出，和台灣同樣緯度在非洲是撒哈拉沙漠，在阿拉伯半島是阿拉伯沙漠，台灣應該是缺水的，但老天爺對台灣非常好，因為一直有颱風繞著台灣，而台灣3千米以上高山有268座，颱風一進來都會被破壞，讓雨水留下來，「台灣的水是老天爺賞臉，但台灣卻沒有好好留住老天爺賜給我們的寶貝，絕大部分的水流入海，當然也跟台灣山高水急的環境有關係，但我們沒有好好建設。」
蘇貞昌提到2006年他擔任行政院長時，當時石門水庫排砂問題，使得桃園25萬戶受限水之苦引起軒然大波，當時他裁示撥補140億整治石門水庫集水區解決問題；另外，當時他也裁示翡翠水庫的水必須通管至板新水廠，讓石門水庫的水提供石門、桃園使用，同時支援新竹，沒想到事隔13年後的今日，他再回來當行政院長，才終於在上上個月的板新二期接通；換言之，若沒有板新二期，石門水庫現在就必須繼續支援板新水廠6千7百萬噸用水，而不是像現在還有9千7百多萬噸的蓄水量。
另外對於自來水公司水管漏水問題，蘇貞昌說，10幾年前他在當院長時就已經要求水公司把全台灣人民飲用水管更新、更好，也減少漏水，如今再任院長回頭檢驗，「我始終如一，只是很多人沒想到，怎麼(我)又回來了。」
蘇貞昌說，他做事都是超前部署，從非洲豬瘟、防疫作為都是如此，如果沒有當年超前部署，現在石門水庫就不是這樣；今天他到石門水庫不是看水高低，不是看風景，而是來看門道，要求經濟部對全國水庫好好建設管理，「要有眼光、有效力，地方要配合，不然一個板新二期要做十幾年，講一大堆不能做的理由，我不聽失敗的理由，我只要求找成功的方法。」
「拜託所有在位者，公門好修行，有眼光一點、有魄力一點、要效率一點，把水留住」蘇貞昌表示，祖先給我們留下這個寶地，台灣在武漢肺炎中防制做的這麼好，是亂世中的福地，「台灣要在世界有一席之地，不是只有主權獨力這件事而已，而是人民每天都能在此生活安居樂業」，希望相關單位從水庫建設、營運到管理，甚至到相關聯通，都能讓台灣繼續成為亂世中的寶地。