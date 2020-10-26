新竹縣市警局分局長聯合佈達與交接
記者金祐妤/新竹報導
calendar_today2020-10-26 19:30:50
全國各縣市警察局今(26)日上午同步舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，新竹市警察局的卸、新任分局長交接，由警察局長李安淳監交主持，新任第一分局分局長為邱紹雄、新任第二分局分局長謝政憲、新任第三分局分局長曾有慶。
李安淳指出、治安工作沒有假期，尤其明年由新竹市主辦台灣燈會，勉勵警察同仁共同努力維護治安，各級幹部應以身作則，戮力達成任務，領導所屬全心全力投入警政工作，並期勉新任督察長及各分局長，能傳承各卸任幹部以往在警察局的優良表現，秉持「警政工作沒有最好，只有更好」的精神，繼續推動新竹市各項治安、交通及為民服務工作，發揮所長，以創造更輝煌的工作成果。新竹市警察局表示、警政署為因應警察的勤、業務需要，依各適任人員的品操學能、工作績效，及依單位衡平、職期與地區調任等職務的遷調原則，調整全國重要的警職。
另外、新竹縣警察局的卸、新任分局長交接，由縣長楊文科主持並監交印信給新任的竹北分局長王立德、新埔分局長楊宗昆及橫山分局長羅裕城。
縣長楊文科致詞指出、新竹縣是蓬勃發展的新興城市、特別是竹北市的人口即將邁入20萬，期許新到任的分局長們，共同為新竹縣的治安警政工作努力，與縣府團隊一起打造新竹縣為安全宜居的文化智慧科技城。