民眾黨號召1122上凱道 表達人民不願受美豬傷害的心聲
民眾黨號召1122上凱道 表達人民不願受美豬傷害的心聲
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-26 18:54:11｜update2020-10-26 18:54:40
台灣民眾黨今(26)日下午在嘉義市召開「政府開放萊劑美豬食安座談會」，黨籍立委蔡壁如公開質疑蔡英文政府開放萊克多巴胺美豬的政策，為免民眾因食安問題而受害，蔡壁如代表民眾黨號召全民在11月22日走上街頭到凱道讓蔡英文政府聽見人民的聲音。
蔡壁如今天到嘉義市主持「政府開放萊劑美豬食安座談會」，台灣省嘉義市家畜肉類同業公會、嘉義市東市場自治會等到場陳述意見，建議民眾黨應該要擋下含萊克多巴胺(瘦肉精)的美豬進口，如果蔡英文政府要強力開放美猪，也要強力要求做好標示及溯源的管理。蔡壁如表示，台灣豬才剛準備推向國際，蔡英文政府卻宣布要開放含瘦肉精的美豬進台灣，怎麼可以拿人民的健康作國際貿易談判工具？食安是民眾最重要的問題，針對美豬的各種管制措施，民眾黨要求除傾聽各界聲音外，更要做好源頭管理、產銷履歷、成分標示及攤商業者標示等。蔡壁如強調，蔡英文曾經說過，政府如果聽不到，百姓可以大聲講，再聽不到可以敲桌子，11月22日希望能滙集在野及民間團體的力量，一起走上街頭，到凱道讓蔡英文政府聽見人民的聲音。