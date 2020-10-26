影／警察執法是否能錄攝影？警察局長：行政調查可以的

員警執勤是否能入鏡？彰化縣議員溫芝樺今（26）日在縣政質詢，質疑員警在公共場所執法時，是否有權制止民眾對員警攝錄影，警察局長許錫榮答覆，如果是刑事調查依規定不得錄音錄影，若是行政調查就可以，但大原則是不能侵犯警察個人人格權與隱私。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲員警執行勤務隨身都有配掛密錄器。（溫芝樺提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.26）

× ▲員警執行勤務隨身都有配掛密錄器。（溫芝樺提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.26）

溫芝樺於縣政質詢時提到，日前有民眾拾金不昧撿到錢包拿到警察局，在填寫遺失物通報單時發現警員註明信用卡兩張，但民眾提出質疑其中一張應為提款卡，但警員還是請民眾簽名了，這樣是否構成登載不實或偽造公文書，當下民眾問說那可不可以將錢包跟遺失單拍照，警員表示不行。

溫芝樺在議會質詢時，播放一段由民眾提供的影片，內容是兩名制服警員與一名女子交談，一名警員發現有人攝影，趨前大聲制止，這名攝影者則質疑為何不能錄影，警員回說：「我們在執法，請尊重我們，不要錄好不好，以免製造我們的困擾。」這名攝影者則要求警員提供警員編號，但未受理會，警員隨即離去。

▲溫芝樺在議會質詢時，播放一段由民眾提供的影片，內容是兩名制服警員與一名女子交談，一名警員發現有人攝影，趨前大聲制止。（溫芝樺提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.26）

× ▲溫芝樺在議會質詢時，播放一段由民眾提供的影片，內容是兩名制服警員與一名女子交談，一名警員發現有人攝影，趨前大聲制止。（溫芝樺提供 圖／記者陳雅芳翻攝，2020.10.26）

警察局長許錫榮說， 依照如果是刑事調查，警察在做刑事調查依照刑事訴訟法的規定偵查，不公開不得錄音錄影，若是行政調查的工作，民眾是可以對警察執法過程做拍照錄影，但大原則是不能侵犯個人人格權隱私權，免對於司法警察人員之人格權有過度侵害情事。

溫芝樺強調，民眾對員警錄影錄音，主要是針自己本身接受調查時，所做自我保護的權益，另外就是建議警務人員在執行公務的時，在態度上面細節的加強；縣議員吳韋達也表示，警方對於民眾是否能對執法員警攝影錄影，警方應有明確的法令依據，並且加強基層員警的教育，改善執勤態度。