天外橫禍！東市場牆面掉落傷人 嘉市府協助處理醫藥費
天外橫禍！東市場牆面掉落傷人 嘉市府協助處理醫藥費
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-26 20:15:00
嘉義市東市場今(26)日上午9點多，發生頂樓磚牆崩塌意外，造成素食店棚架砸破，正在洗菜的老闆頭破血流，老闆娘則肩膀受傷，兩人都送醫治療中，嘉義市政府人員處理善後。
在東市場經營素食攤已經40多年的老闆娘表示，上午市政府的包商進行工程，當時自己正在攤位內料理，60多歲的老闆則在遭砸破的棚架下方洗菜，突然兩大片磚牆就掉落，除將棚架砸毀外，正在洗菜的老闆也被掉落的棚架擊中頭部受傷流血，目前素食攤暫停營業，希望市政府要負責把攤位復原，讓他們可以繼續做生意。磚牆崩塌傷人意外發生後，主管的市府建設處長陳光興立即到醫院探視受傷的攤商，陳光興指出，東市場目前正在進行耐震的補強工程，頂樓掉落磚牆有可能是之前的地震，造成老舊建物結構不穩定，或包商施工時，機具震動造成，詳細發生的原因尚待調查，現在已經暫時施工，檢視工程範圍的鄰近建物，做好安全設施，避免再有攤商及客人受傷，受傷攤商的醫療費用，及後續修復等，將全力協助處理。