中職／B圈PION！中信兄弟公布台灣大賽售票日程

我是廣告 請繼續往下閱讀
中信兄弟將於臺灣大賽中對戰統一7-ELEVEn獅，「傳統好戲」象獅大戰時隔11年再度於臺灣大賽中交手，將於本週六10/31在臺中洲際棒球場點燃戰火，中信兄弟四場洲際主場賽事日期為G1-10/31(六)、G2-11/1(日)、G6-11/7(六)、G7-11/8(日)，主場賽事門票將於10/27(二)12:30開放2020洲際季票會員優先購票，10/27(二)18:30開放2020猛象會及艾樂粉會會員優先購票，10/28(三)12:30開放2020親子象會員優先購票，以上會員皆為每人每場限購4張門票；10/28(三)17:30則開放中信兄弟聯名卡（需達消費門檻，資格由銀行發送簡訊）購票，每人每卡限購2張門票；10/29(四)12:30起全面開放售票，每筆訂單限購4張。
臺灣大賽中信兄弟主場皆以「電子票券」入場，僅開放於「中信兄弟售票網」及「中信兄弟售票APP」購票，不開放超商機台購票、取票，賽事現場售票口僅提供補票服務，僅收現金。欲購票的球迷朋友請提早註冊「中信兄弟售票網」會員，避免收不到「中信兄弟售票網」會員認證信件導致無法順利購票。屆時若已購票之場次無需進行，售票系統將自動退票。
票價部份為內野熱區1,780元、內野一般區1,580元、外野900元，不分全半票，優惠票僅販售身心障礙票，家庭席將不進行販售。憑內野門票進場時可兌換一份「B圈PION 冠軍套裝」，包含「B圈PION 冠軍長T、冠軍應援提袋、冠軍口罩套及冠軍應援毛巾」；憑外野門票進場則可兌換「B圈PION 冠軍口罩套、冠軍應援毛巾」各一份。
今年度全球受到疫情影響，生活全變了調，而臺灣在鎮守前線的防疫人員及全民共同努力下，4月12日於洲際球場，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅進行了全球首場職棒賽事，從無觀眾賽事開打，陸續開放至幾百、幾千甚至有數場破萬觀眾的球賽，感謝辛苦的工作人員及進場球迷非常配合相關防疫規範。
而今進入臺灣大賽，防疫工作更是不得鬆懈，現場量測體溫超過37.5度將不得入場，入場時需配戴口罩。持電子票券入場，請使用「票券轉贈」功能將票券分給同行友人，一支手機一個QR code，孩童入場需家長陪同，因QR Code為動態防偽機制，不得截圖使用。進場需查驗附照片之證件，不需另外填寫資料。內野入場後均需按照購買之座位號碼入座，請勿任意變更座位，於座位上觀戰時不需配戴口罩；惟離開座位、排隊購物時仍須戴口罩，也請保持安全社交距離。中信兄弟球團保留最終解釋權，如有任何變更內容將公布於中信兄弟官網，讓球迷朋友們一起享有舒適且安心的看球環境。