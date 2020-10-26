東勢鄉槍擊逃逸案 吳嫌畏罪自裁死亡
記者蘇榮泉/雲林報導
calendar_today2020-10-26 21:53:19
25日上午7時雲林縣東勢鄉發生槍擊案件，吳姓犯嫌因與友人發生口角，心生不滿，進而持長、短槍各1把至被害人東勢鄉住處開槍射擊後，駕車逃逸，警方循線於同日上午11時50分許，至雲林鄉東勢鄉某汽車旅館攻堅，破門後發現吳姓犯嫌仰躺在床上疑似以MP5長槍自裁死亡，死者留下手寫遺書，經家屬確認無誤。
雲林地方檢察署主任檢察官江金星指出，警方循線於同日上午11時50分許，至雲林鄉東勢鄉某汽車旅館執行逮捕攻堅行動，破門後發現吳姓犯嫌仰躺在房間內床上疑似以MP5長槍自裁死亡，現場無其他外力入侵情形，死者所留手寫遺書，業經其家屬確認無誤。經雲林縣警察局臺西分局報驗後，即由雲林地方檢察署外勤檢察官到場相驗，就本案現場跡證詳細採證，鑑識其使用之自用小客車殘留指紋、DNA等生物跡證，採集房間內彈殼、血跡、指紋，並比對其所持用之長、短槍枝之來福線、彈道，初步研判，認為吳姓犯嫌應係持槍自裁；為避免爭議，已擇定日期解剖，以確認其確切死因。
雲林檢警平日即針對轄內槍枝之管制，積極布線，以達到掃盪非法槍枝之目的；本案發生後，警方亦能迅速追緝到犯嫌所在，雖無法阻止憾事之發生，惟仍將持續確認案情，並積極查緝槍枝來源，以保障民眾之生命、身體及財產之安全。
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