影／NCC聚焦中天自律　蔡衍明坐滿5小時告白「愛台灣」

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NCC委員林麗雲表示，NCC並未強制規定涉己新聞占多少比例才是正確，但希望能讓中天有機會對外說明多少比例才屬合理，同時也盼其解釋涉己新聞與公眾權益的關聯性。
對此，梁天俠回應，中天在製作涉己新聞時，會依照該事件大小、對社會影響力、收視率以及觀眾回饋做判斷，這部分新聞室有自由意志能夠決定，並未受到集團影響；至於多少比例才會合理，這在實務上需多方考量，很難直接說明。
中天新聞於九合一大選期間，製作前高雄市長韓國瑜的新聞比例過高，也引起NCC注意。林麗雲指出，中天曾說製作韓國瑜的新聞是為了公眾考量，卻又在之後製作了韓國瑜是男版林志玲、韓國瑜穿襪子睡覺以及韓國瑜拿酒杯等新聞，對此，應向外界說明這些新聞與公共政策有何關係。
梁天俠指出，製作新聞考慮到許多元素，除了公共政策外，也會考量觀眾興趣；確實中天當時製作韓國瑜新聞的比例是全台最高，但這不僅有中天，當時韓國瑜的新聞在各台也是居冠，甚至隨著時間推進，中天的韓國瑜新聞也比其他台還低，是一個現象。
梁天俠強調，他們在製作新聞時不會只看觀眾的喜愛，也會考慮法律與道德倫理等問題；中天雖然製作很多韓國瑜相關新聞，但也沒因此壓縮到其他國際新聞與時事的播報空間。
另外，NCC質疑，旺旺中時集團高層能夠主導中天新聞高層的人事調動。王維菁與林麗雲詢問，2018年底到2019年中期間，旺旺中時集團電子媒體事業群副總裁邱佳瑜因「挺韓」而有爭議，且未擔任中天職務，卻能影響新聞製播。
對此，林柏川強調，當時是「操盤的人」迷失在收視率，現在已有所調整；目前中天所有主管調動都由他全權負責，不會經過集團高層；至於邱佳瑜部分，由於副總裁的職權相當大，對於中天確實有督導責任，不過之後認為「體制不對」，在去年7月職務已經有所調整。
之後，NCC仍一再緊咬旺中高層能隨時將邱調回原職。林柏川則一再重申「不可能」，更直言「不然要和去年一樣一直開罰嗎？」此時，蔡衍明也起身為林解危稱，他當然知道邱佳瑜被任命為副總裁，但是因為邱的財稅專業，但事後管理不當，當然就是「找老兄弟（林柏川）回來」。
在聽證會的最後，蔡衍明也罕見「表白」稱，他後來才知道台灣年輕人對他的看法，這事情讓他十分傷心，「跳到河裡也洗不清」；他的核心理念就是「真道理性、真愛台灣」，所謂愛台灣就是讓台灣人過好日子；雖然旺中集團很難洗刷過去10幾年來的冤望，但他會慢慢講，讓外界知道「我只是希望台灣好啊！」
對於外界盛傳旺中集團拿大陸錢，他強調，這部分他已經拿出詳細證據解釋，他做媒體僅是個人投資，卻受到這種委屈，「全台灣我受到的委屈是最大的」；他敢在YouTube上發誓沒拿大陸錢，「不是小孩子發誓，是舉頭三尺有神明」。
在出席聽證會長達5小時左右後，蔡衍明於約14時30分的中場休息時間離席，步出NCC時並未發表評論，只是不斷說「謝謝」，最後在支持者「加油」聲中上車離開現場。
之後於17時左右，蔡衍明在臉書上表示，「今天，出席了聽證會！結果七位鑑定人講完馬上有三位離席！隨後再離席兩位！剩下的兩位不給問！人在眼前還說『書面回覆』！說清楚怎麼鑑定很難嗎！？我在會上說，最近我才發現我在年輕人心目中形象很差！本來想當年輕人的偶像，卻意外變成嘔吐的對象！『所以今天，我站出來呼籲，未來將與年輕人一起來愛台灣、救台灣！』」