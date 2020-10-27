泰國反政府示威　籲德國協助調查泰王旅德行為

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泰國反政府示威　籲德國協助調查泰王旅德行為

中央社

calendar_today2020-10-27 06:54:08

▲示威者 26 日晚間遊行至德國駐泰國大使館前抗議。（圖／美聯社／達志影像）
▲示威者 26 日晚間遊行至德國駐泰國大使館前抗議。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者呂欣憓曼谷26日專電）泰國反政府抗議團體要求總理下台以及王室改革，今天號召民眾遊行到德國駐泰大使館遞交請願書，呼籲德國協助調查泰王是否有在旅德期間處理泰國的事務。
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泰國從7月開始掀起一波又一波的反政府示威浪潮，抗議人士要求總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）下台、修憲以及王室改革，抗議活動從14日開始持續升溫，連日來在曼谷天天都有大小不一的街頭抗議示威。
為了緩和抗議民眾情緒，泰國政府22日公告取消曼谷的嚴重緊急狀態，不過昨天晚間依舊有上千民眾集結在曼谷鬧區的叻巴頌路口（RatchaprasongIntersection），高喊要帕拉育下台。

由於泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）多數時間居住在德國，由多個學生抗議團體組成的人民運動（People's Movement）今天號召群眾從山燕路口（Sam Yan Intersection）遊行到德國駐泰大使館前，並遞交請願書。

泰國警方在德國大使館外部署大批警車和警力，預防衝突發生，有3名學生代表進入大使館遞交請願書，其餘學生代表在大使館門口以泰文、英文和德文念出請願書內容，並在門口架起「改革王室」的標語。

德國外長馬斯（Heiko Mass）日前曾在德國國會表示：「如果有在我國處理他國事務的客人，我們會抵制。」他又說：「有關泰國的政治行為不應在德國領土上進行。」

抗議團體遞交的請願書因此請德國政府公布瓦吉拉隆功入境和離開德國的行程表，以用來對照王室命令發布以及財政法案簽署的時間，確認瓦吉拉隆功是否在德國領土上處理泰國的事務。

抗議團體在晚間約9時30分宣布散會，至於明天是否還有抗議，則表示請民眾持續關注最新消息。
而一群保皇派人士今天下午也到德國駐泰大使館前遊行，高喊支持王室的口號，並要抗議學生好好研讀歷史，如果想要王室改革，請先問過泰國多數人的意見。（編輯：林治平）1091026
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