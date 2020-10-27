美售台23.7億美元岸置魚叉飛彈　國防部：強化防衛能力

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美售台23.7億美元岸置魚叉飛彈　國防部：強化防衛能力

記者呂炯昌/台北報導

calendar_today2020-10-27 06:30:39｜update2020-10-27 06:36:14

▲魚叉飛彈可從岸基、潛艦、水面艦與空中載台發射。（圖／波音官網）
▲魚叉飛彈可從岸基、潛艦、水面艦與空中等不同載台發射。（圖／波音官網）
美國政府26日正式通知國會，將出售100套系統和400枚魚叉飛彈（Harpoon）給台灣。國防部今(27)日表示，美國政府於美東時間10月26日就「魚叉飛彈海岸防衛系統」23億7,000萬美元（約新台幣678.46億元）對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。
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國防部指出，美國繼前次對台軍售3項武器裝備之後，持續依《台灣關係法》及「六項保證」再次供售我所需之防禦性武器，強化我整體防衛戰力，國防部再次表達誠摯的感謝。國防部進一步表示，本案係考量整體威脅情勢變化，滿足我軍事戰略及防衛需求，建構可恃防衛戰力，以堅強的國防實力，維護台海的區域和平穩定。
外交部表示，在26日已正式接到美國政府通知，將對台出售「魚叉飛彈海岸防衛系統」(CDCM)，總價值約23.7億美元。  這是川普總統任內第九度、也是今年度第四度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視 ，並已逐步落實對台軍售常態化機制，使我國能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。外交部對此表示誠摯歡迎，並對美國持續以具體行動履行《台灣關係法》及「對台六項保證」對台灣的安全承諾，表達由衷感謝。  

外交部指出，面對中國的軍事擴張和挑釁，台灣會持續強化防衛戰力的現代化，加速提升不對稱戰力，以維護區域和平與穩定。

魚叉飛彈已生產超過8000枚，成為西方世界最暢銷的反艦飛彈之一，將近30個國家採用。魚叉飛彈可從多個平台發射，包括RGM-84艦射型與陸射型、AGM-84空射型、UGM-84潛射型。魚叉飛彈最高飛行速度為0.85馬赫，依據發射平台不同，最大射程可達90~310公里。魚叉飛彈仍在生產中，經製造商波音公司不斷改良，魚叉Block II具備岸攻與陸攻能力。

目前國軍多款武器載台都能發射魚叉飛彈，包括F-16戰機能發射空射型魚叉飛彈；海軍濟陽級、派里級銘傳與逢甲軍艦能發射艦射型魚叉飛彈；海軍劍龍級潛艦能發射潛射型魚叉飛彈。國軍確定向美軍購買岸置型魚叉飛彈，將成為全球第一個全系列魚叉飛彈都買的國家。
▲漢光35號演習「彰化戰備道實兵操演」，F-16V
▲漢光35號演習「彰化戰備道實兵操演」，F-16V 掛載魚叉飛彈與AIM-120先進中程空對空飛彈後，再度升空迎敵。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.5.28）
 
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