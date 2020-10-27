美售台23.7億美元岸置魚叉飛彈　國防部：強化防衛能力

我是廣告 請繼續往下閱讀
外交部表示，在26日已正式接到美國政府通知，將對台出售「魚叉飛彈海岸防衛系統」(CDCM)，總價值約23.7億美元。 這是川普總統任內第九度、也是今年度第四度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視 ，並已逐步落實對台軍售常態化機制，使我國能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。外交部對此表示誠摯歡迎，並對美國持續以具體行動履行《台灣關係法》及「對台六項保證」對台灣的安全承諾，表達由衷感謝。
外交部指出，面對中國的軍事擴張和挑釁，台灣會持續強化防衛戰力的現代化，加速提升不對稱戰力，以維護區域和平與穩定。
魚叉飛彈已生產超過8000枚，成為西方世界最暢銷的反艦飛彈之一，將近30個國家採用。魚叉飛彈可從多個平台發射，包括RGM-84艦射型與陸射型、AGM-84空射型、UGM-84潛射型。魚叉飛彈最高飛行速度為0.85馬赫，依據發射平台不同，最大射程可達90~310公里。魚叉飛彈仍在生產中，經製造商波音公司不斷改良，魚叉Block II具備岸攻與陸攻能力。
目前國軍多款武器載台都能發射魚叉飛彈，包括F-16戰機能發射空射型魚叉飛彈；海軍濟陽級、派里級銘傳與逢甲軍艦能發射艦射型魚叉飛彈；海軍劍龍級潛艦能發射潛射型魚叉飛彈。國軍確定向美軍購買岸置型魚叉飛彈，將成為全球第一個全系列魚叉飛彈都買的國家。