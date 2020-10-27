確診激增紓困案又延宕　道指重挫650點為9月初以來最慘

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分析指出，由於美國新冠肺炎確診個案創單日新高，旅遊股受創，皇家加勒比( Royal Caribbean )下跌 9.65% ，達美航空下跌 6.09% ，挪威郵輪公司( Norwegian Cruise Line )下跌了 8.45% ，聯合航空下跌 7。02% ，美國航空下跌 6.35% ，加上白宮政府與國會就下一輪財政紓困方案的談判速度緩慢，市場對財政紓困方案的談判普遍失望，另有美國大選的不確定性，美股短期不排除會繼續下跌。
根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，目前全美已累計 8687289 例確診、 225580 人死亡，過去 2 日美國都出現疫情以來的新高峰，單日新增病例達 6-8 萬之多。
美國眾議院議長波洛西( Nancy Pelosi )此前發表聲明，聲稱川普政府從未遵循正確的防疫政策，而是繼續向新冠病毒投降，有瀆職之嫌，民主黨不能接受共和黨政府拒絕壓制病毒。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。