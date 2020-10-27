NBA／英雄哥成熱火非賣品 隨隊記者：除非對方是字母哥
NBA／英雄哥成熱火非賣品 隨隊記者：除非對方是字母哥
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-27 08:21:04
熱火「英雄哥」Tyler Herro在今年季後賽打出身價，突然變成聯盟最炙手可熱的新星，而球團對他自然也是相當器重，根據《The Athletic》隨隊記者Zach Harper報導，除非交易對象是「字母哥」Giannis Antetokounmpo等級的球員，否則他們將不會交易Herro。
熱火今年殺進到總冠軍賽，才不敵湖人，陣中幾名小將的大幅成長是關鍵，而其中又以20歲的Herro最受人矚目，新秀年的他季後賽成為熱火的第3得分點，屢建奇功，已經被認為是球隊的未來。「只有在可能得到一名頂級球星時，熱火才會選擇放棄Herro。」Harpe指出，熱火目前只剩下2025年的首輪選秀權才能交易，若要補強，Herro是他們最大的籌碼，但熱火不會這麼容易放手。
「聯盟有消息人士認為，除非熱火有得到Bradley Beal或Antetokounmpo的可能，否則Herro是非賣品，哪怕是在Victor Oladipo的交易中，如果對方要價Herro，Pat Riley會直接掛電話。」Herro在本季的季後賽出戰21場，場均打33分鐘，能繳出16分、5.1籃板、3.7助攻的表現。