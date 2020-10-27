台中男打疫苗後進加護？張上淳：此病每週就有9個新案例

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另外，指揮中心專家小組召集人張上淳也表示，專家小組都有加以了解接種的過程、事件的發生、出現的症狀，來一一做檢視，也利用疾管署或指揮中心，去搜集韓國的資料、了解其他國家的狀況，來對比我們自己的狀況。
針對這四例死亡個案，張上淳舉例，像是其中一人就是動脈瘤破裂造成死亡，透過電腦斷層看的很清楚，還有一例是冠狀動脈阻塞，造成病人出現很厲害的心律不整，最後又併發急性腦中風，因此不治死亡，且都是年紀有點大的民眾，跟疫苗注射無關，張上淳還說，其中一例，是今（27）天收到結果，顯示是主動脈剝離死亡，都跟疫苗無相關
另外針對台中男子，施打流感疫苗10天後，意外送加護病房急救，疑似罹患格林巴利症候群，對此張上淳解釋，這疾病其實主要是免疫反應，造成周邊神經傷害的疾病，最多見還是其他病毒感染，包括流感病毒影響，臨床表現就是肌肉無力、呼吸衰竭等。
針對此個案，張上淳表示，他是比較重症，要用呼吸器的程度，昨天專家小組討論還沒辦法判定跟疫苗是否相關，需要詳細檢測。但張上淳也解釋，在所有國家每10萬人口，1年當中會有1、2個這樣個案發生的機會，所以推算下來台灣一年大概200多到400多的人，有機會罹患格林巴利症候群。
張上淳提到，就算沒有大量打疫苗，本來每1個禮拜就會有9個格林巴利症候群新診斷的個案，以現在流感疫苗施打400多萬例中看到一例，是比背景值還要低的，以機率來說，還是背景值自然發生的個案狀況，比較有可能，但專家小組還是會盡可能找看看，到底與施打疫苗有沒有相關。
指揮官陳時中也呼籲民眾，不用過度恐慌，他強調打疫苗還是有好處，去年968個流感重症，有打疫苗發生重症的個案只有19個，而死亡161人中，有打疫苗的只有4人，顯示還是相對的有保障。
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