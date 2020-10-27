NBA／新賽季薪資上限會倒退？薪資專家分析出這個數字
NBA／新賽季薪資上限會倒退？薪資專家分析出這個數字
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-27 08:45:14
受到新冠肺炎疫情影響，聯盟本季被迫縮短例行賽，也影響到收入，外界預期下一季的薪資上限將會持平或著減少。今天薪資專家Bobby Marks在作客《ESPN》節目時透露，新賽季的薪資上限預計將不低於1.09億美元。
本季的上限為1億914萬美元，豪華稅線則是1億3262萬7000美元，硬工資帽則是1億3892萬8000美元；而在疫情到來之前，下一季的薪資上限原本預期為1億1500萬美元、豪華稅線1億3900萬美元、硬工資帽1億4547萬158美元。但是隨著本季停賽和復賽後「泡泡園區」不開放球迷進場，聯盟收入受到影響，球隊和球員也將被波及，這將導致下個賽季的財務困難，新賽季的薪資上限數字也會跟著變動。
有消息指出2020-21賽季的薪資上限將會降低300-1200萬美元，而Marks則是透露：「上限不會低於1億900萬美元。這是他們得到的保證。它不會低於1億900萬，也可能是1億1100萬。」聯盟和球員工會正在為此進行談判。最受到下季薪資上限影響的球隊，大多是老鷹、尼克、活塞和黃蜂這些將在這個休賽季空出薪資空間的球隊。而熱火、太陽和鵜鶘這些可以透過操作挪出空間的球隊，預計也會觀望最終結果，來決定如何進行抉擇。