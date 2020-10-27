美售台逾678億魚叉飛彈提升抵禦力　陸媒：又在挑釁

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美國 DSCA 的聲明表示，此項軍售意在讓台灣的防空選擇更具彈性，更有足夠的能力進行抵禦，若面對海上侵略、進行沿岸封鎖以及水陸進攻，這套系統也能有效達到防禦作用。DSCA 也指出，此軍售案符合美國國家、經濟與安全利益，並幫助台灣推動軍隊現代化，繼續維持具有效嚇阻的防衛能力，並穩地地緣政治、軍事平衡。
然而，就在此軍售消息傳出的前一天，中國外交部發言人趙立堅 26 日才表示，針對美國務院批准向台灣出售新一批武器裝備，為了維護國家利益，中方決定採取必要措施，對參與此次對台軍售的洛克希德·馬丁、波音防務、雷神等美國企業，以及在售台武器過程中發揮惡劣作用的美國有關個人和實體實施制裁。
在《環球時報》另一篇針對制裁對台軍售美企的社論文章中，作者也認為，台美的行為與台海地區的力量對比，變化方向完全是「逆著來的」，因為中國的經濟軍事實力快速增長，掌控台海局勢的能力也越來越強，當然不允許美國支持、台灣當局謀獨的局面繼續發酵下去，決定性的反擊必然發生。中國從上世紀 80 年代就開始推行和平統一戰略，但從沒有放棄使用武力解決台灣問題，而軍事手段恰恰是大陸抑制台獨 的王牌，近期大陸方面連續在台海地區軍演就是明確信號，解放軍在全面準備各種對台灣行使主權的軍事措施已是顯而易見的事情。
作者聲稱，美國對台軍售同樣不能放任下去，要讓台當局買一筆美國軍火，尤其是購買進攻性武器就付出一些相應代價，直到向其做出解放軍將摧毀那些新購武器的終極警告和攤牌，台當局回到“九二共識”、與大陸共同維持台海和平局面是唯一選項，用尋求美國支持搞台獨則是死路一條。
儘管北京多次強烈反對販售武器給台灣，但美國當局仍持續批准對台軍售，近日的軍售金額已達到 41.7 億美元（約 1193 億元台幣）之多，雙方不斷試探彼此底線，加上川普政府主打抗中牌，作為尋求連任、塑造美國團結對抗外力的手法之一，也讓美中台關係更加微妙與緊張。