賴志盛的空間寫生 「繞梁Linger」金馬賓館現地創作
賴志盛的空間寫生 「繞梁Linger」金馬賓館現地創作
記者陳美嘉/高雄報導
calendar_today2020-10-27 10:34:24
金馬賓館當代美術館發表藝術家賴志盛的個展「繞梁Linger」，展出作品包含6件以金馬賓館建築空間為基礎發展的現地創作，以及9件擁有國內外重要藝術機構展覽履歷的經典作品。
賴志盛以「繞梁Linger」為題，於金馬賓館內進行用「空間寫生」運動，將創作的重心自畫布移轉至空間，於現地創作的6件作品，媒材選用皆和場館空間、建築歷史有著密切關聯，看似簡單，卻更引人發想。作品《𨑨迌/Linger》藝術家再於輕薄透光的膠膜上分別落下「𨑨迌」與「Linger」二詞，柔軟的膠膜隨著空氣流動來回搖擺、發出沙沙聲響，提示觀眾空間裡存在卻不可見的元素。《逗留II》則運用冷氣機運轉時產生的能量與物質變化，於水泥牆上創造不停「漏水」的痕跡，提式關於無用與有用之間的價值識別。
永添藝術執行長邵雅曼說：「空間中的配置有其用途，而藝術家則是再次提起那些人們習慣不去思考的、或忘記使用的，更多是看到我們存在於世界上的另一個角度。」賴志盛說，「這是一個寫生的概念，透過現實空間打造相互對話的關係，有些是用光線，有些是用氣流，有些是用水氣，那其實都是環境裡我們不太會去感覺到的東西。」作品不停留於被觀看的層次，觀眾更需感知作品與環境的關係。展覽從即日起持續至2021年5月23日。