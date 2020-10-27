賴志盛的空間寫生　「繞梁Linger」金馬賓館現地創作　

金馬賓館當代美術館發表藝術家賴志盛的個展「繞梁Linger」，展出作品包含6件以金馬賓館建築空間為基礎發展的現地創作，以及9件擁有國內外重要藝術機構展覽履歷的經典作品。

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賴志盛以「繞梁Linger」為題，於金馬賓館內進行用「空間寫生」運動，將創作的重心自畫布移轉至空間，於現地創作的6件作品，媒材選用皆和場館空間、建築歷史有著密切關聯，看似簡單，卻更引人發想。

▲賴志盛將創作的重心自畫布移轉至空間，於現地創作的6件作品，媒材選用皆和場館空間、建築歷史有著密切關聯。（圖／記者陳美嘉攝，2020.10.27）

永添藝術執行長邵雅曼說：「空間中的配置有其用途，而藝術家則是再次提起那些人們習慣不去思考的、或忘記使用的，更多是看到我們存在於世界上的另一個角度。」