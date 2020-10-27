NBA／熱火丟冠應該打上星號　萊利：沒傷兵至少搶七

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

NBA／熱火丟冠應該打上星號　萊利：沒傷兵至少搶七

記者黃建霖/綜合報導

calendar_today2020-10-27 09:23:31

熱火總裁Pat Riley總是老謀深算。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火總管Pat Riley。（圖／美聯社／達志影像）
邁阿密熱火本季打出讓人驚奇的表現，在「士官長」Jimmy Butler的帶領下，他們連續擊敗公鹿和塞爾提克等強敵，直到總冠軍賽才輸給湖人。而熱火總管Pat Riley認為，若非因為傷病，他們將能把系列賽拖入搶七。
我是廣告 請繼續往下閱讀
洛杉磯湖人本季奪得了總冠軍，但是外界對於他們頗多質疑，除了同城勁敵快艇提前落馬外，總冠軍賽的對手熱火也遇到了傷病方面的問題。
熱火兩位主力球星Bam Adebayo及Goran Dragic都在本屆總冠軍賽首戰就受傷，前者頸部拉傷缺席2場，第4戰硬撐出賽，但狀態不佳；後者則是因為左腳足底筋膜撕裂，到了第6戰才勉強回到陣容中，但事實上傷情並不樂觀。

「星號應該是打在熱火這邊，而不是湖人，他們的的冠軍拿得名正言順。」Riley受訪時先稱讚了湖人，「我們的失利應該要打上一個星號，不過湖人是更好的球隊，這毫無疑問。」
但話鋒一轉，他也幫自家球員及教練抱屈，認為如果全員健康，那賽果恐怕會不同「如果Bam和Goran都能以100%的狀態出戰，我們至少能夠將系列賽拖進到搶七。」
關鍵字

延伸閱讀

  • 「國寶級帥哥」騎淑女車飆車　畫面有夠萌！
  • NBA／新賽季薪資上限會倒退？薪資專家分析出這個數字
  • NBA／英雄哥成熱火非賣品　隨隊記者：除非對方是字母哥
  • NBA／詹皇是生化人　JR：他想打幾年就能再打幾年
  • NBA／Kobe獨具慧眼！湖人重返榮耀　總經理操作是關鍵

NOW民調中心

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

約會付錢的難題 男女之間該不該AA制？

繼續作答
campaign即時
推薦閱讀