NBA／熱火丟冠應該打上星號 萊利：沒傷兵至少搶七
NBA／熱火丟冠應該打上星號 萊利：沒傷兵至少搶七
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-27 09:23:31
邁阿密熱火本季打出讓人驚奇的表現，在「士官長」Jimmy Butler的帶領下，他們連續擊敗公鹿和塞爾提克等強敵，直到總冠軍賽才輸給湖人。而熱火總管Pat Riley認為，若非因為傷病，他們將能把系列賽拖入搶七。
洛杉磯湖人本季奪得了總冠軍，但是外界對於他們頗多質疑，除了同城勁敵快艇提前落馬外，總冠軍賽的對手熱火也遇到了傷病方面的問題。熱火兩位主力球星Bam Adebayo及Goran Dragic都在本屆總冠軍賽首戰就受傷，前者頸部拉傷缺席2場，第4戰硬撐出賽，但狀態不佳；後者則是因為左腳足底筋膜撕裂，到了第6戰才勉強回到陣容中，但事實上傷情並不樂觀。
「星號應該是打在熱火這邊，而不是湖人，他們的的冠軍拿得名正言順。」Riley受訪時先稱讚了湖人，「我們的失利應該要打上一個星號，不過湖人是更好的球隊，這毫無疑問。」但話鋒一轉，他也幫自家球員及教練抱屈，認為如果全員健康，那賽果恐怕會不同「如果Bam和Goran都能以100%的狀態出戰，我們至少能夠將系列賽拖進到搶七。」