出口商月底賣壓湧！新台幣早盤一度觸28.601元強升逾3角

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出口商月底賣壓湧！新台幣早盤一度觸28.601元強升逾3角

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-27 10:00:31

新台幣兌美元持續升值。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元10月27日早盤開低走高，一度觸28.601元，強升3.01角。（圖／資料照，記者顏真真攝）
台北股、匯市今（27）日早盤表現脫鉤，台股走跌，新台幣兌美元開低走高，再度向28.6元挺進，一度來到28.601元、強升逾3角，目前在28.618元震盪。
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美國提出經濟振興方案的希望消退，加上疫情引起的憂慮日增，美股4大指數收黑，道瓊工業指數重挫650.19點，跌2.29%，以27685.38點作收，亞股包括韓股及日股早盤也跌，台股開盤亦下跌41.26點，加權股價指數以12867.77點開出，目前跌40餘點。
國際匯市部分，亞洲主要貨幣兌美元也偏弱，韓元目前在1129.25韓元兌1美元，人民幣兌美元中間價6.6989元，較前一交易日中間價貶264基點，而新台幣兌美元則是開低走高，再向28.6元挺進。

雖然亞幣兌美元偏弱，但在月底出口商基於作帳有拋匯需求，新台幣兌美元今日早盤以28.915元、貶值1.3分開出，隨即止貶回升，並再向28.6元挺進，一度來到28.601元、強升3.01角，只是新台幣仍未突破前一交易日盤中高點28.6元，目前在28.618元震盪。
匯銀人士分析，時序更接近美國大選，投資人將更為謹慎小心，只是因月末出口商的美元賣壓陸續出籠，新台幣仍有緩升壓力。至於新台幣會升到那裡？可能要看央行態度，相信央行會「繼續阻升」。
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