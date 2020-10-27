疫情燒不停美股大跌650點 台股早盤弱勢回測12800點
疫情燒不停美股大跌650點 台股早盤弱勢回測12800點
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-10-27 09:54:29｜update2020-10-27 09:55:34
新冠肺炎蔓延白宮，再加上美國單日新增病例連2日創新高，以及美國最新經濟刺激方案喬不攏，讓美股道瓊指數大跌650點，台積電ADR也跌1.8%。而亞股今（27）日也走低，日韓跌0.3%與0.07%，陸港股跌0.2%與0.7%。台股開跌41.26點，12900點失守，早盤跌約60多點，指數來到12850點附近。
美股道瓊指數昨（26）日下跌650.19點，或2.29%，收27,685.38點；標普500指數下跌64.42點，或1.86%，收3,400.97點；那斯達克指數下跌189.34點，或1.64%，收11,358.94點；費城半導體指數下跌51.78點，或2.19%，收2,308.45點。台股開盤則跌41.26點，加權股價指數以12867.77點開出，早盤最低來到12821點，展開12800點保衛戰，9點半過後，大盤跌約60多點，來到12850點附近。權值股台積電弱勢，跌0.8%，來到446元。鴻海跌0.6%，來到79.6元。大立光也跌0.7%，來到3170元。其他，國巨、世界先進、南亞科、華碩、友達與群創弱勢跌1%上下。不過宏碁、聯發科漲逾1%，旺宏NOR Flash打入蘋果供應鏈，今股價強勢漲近3%，來到34.95元。而盤面焦點轉為塑化股，像是台達化、國喬、台聚、華夏漲3到5%。