普悠瑪加入營運！南迴線電氣化通車 台鐵12／23起改點
普悠瑪加入營運！南迴線電氣化通車 台鐵12／23起改點
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-27 10:39:47｜update2020-10-27 10:39:50
台鐵南迴線為配合枋寮－知本間電氣化通車，並增加 6 列車次普悠瑪及 4 列次推拉式自強號投入營運，將於 12 月 23 日起調整時刻表，未來可提升平日運能 7% 、假日 13% ，且增加南迴線跨東、西線列車班次計 3 列次，南半環莒光號列車也不需要於台東及枋寮站更換電力機車。
台鐵表示，因應南迴線電氣化通車，將提升枋寮站為二等站，並增加停靠普悠瑪號 5 列次、推拉式自強號 2 列次（假日 4 列次），使南迴線整體運能更佳，枋寮站可望成為屏東地區觀光轉運中心。台鐵指出，本次時刻調整也將以電化列車取代部分柴油列車運行，南迴線柴油列車班次原 32 列次，高雄鐵路地下化路段柴油列車班次原 25 列次，皆降為 14 列次，其餘列次將以電化列車運行，將使高雄至台東間行車時間最多約可縮短 27 分鐘、高雄至花蓮間行車時間最多約可縮短 39 分鐘。此外，配合藍皮列車性能提升及車輛改造需要，自本次時刻調整起停駛枋寮－台東間 3671 次及 3672 次普快車，未來車輛改造完成後將規畫作為藍皮解憂號觀光列車開行使用。