2024總統熱門人選同台 賴清德：不要談選舉
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-27 10:56:35｜update2020-10-27 11:37:46
內政部今(27)日在新北市政府舉辦109年資深績優村（里）長及民政人員表揚大會，副總統賴清德和新北市長侯友宜都蒞臨會場；由於兩人都被看好問鼎2024大位，兩人互動也格外引人關注，但賴清德避談民調，僅強調現在是捲起袖子做事情的時候。
賴清德今日上午到新北市政府參加活動，身為地主的侯友宜全程陪同，兩人更一同離開；面對記者詢問最新2024政治人物民調當中，侯友宜與他兩人分居一、二名的看法？賴清德回應，現在是民主社會，不管中央或地方選出來的人都要為人民做事，現在是大家捲起袖子做事情的時候，不要談這麼多選舉。面對記者追問，侯友宜可能是他未來參選2024的對手；賴清德強調，現在不是談2024的時候，不管在哪一個職務或哪一個黨派都應該如此，才能符合人民的期待。根據美麗島電子報最新民調，調查2024總統可能人選10月的民眾信任指數，把可能的政治領袖放在一起做比較，侯友宜以71.9%領先賴清德58.7%、鄭文燦58.0％、朱立倫53.5％、柯文哲45.9％；賴清德微幅領先黨內對手鄭文燦，與侯友宜高居前兩名。