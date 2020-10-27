接種流感疫苗有禁忌！疾管署提醒：「5種人」不適合施打

受到新冠肺炎影響，今（2020）年接種「流感疫苗」的人大幅提升，不過，疫苗與其他藥品一樣，恐造成副作用，接種後可能會出現注射部位疼痛、紅腫，少數人則會有全身性的輕微反應。然而，近來南韓驚傳多起施打疫苗死亡案例，台中也傳出一名51歲男子接種疫苗10天後，陷入病危，就連綜藝天王吳宗憲昨（26）日都開直播表示，自己幾天前打了流感疫苗，導致整個人暈眩不舒服。其實衛福部疾管署早在官網《季節性流感疫苗Q&A》專區中提醒，「5種人」不適合施打。

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南韓近來有多起施打流感疫苗後死亡的案例，台中也傳出一名51歲男子接種疫苗10天後，手腳發麻、呼吸急促、走路無力，經診斷罹患「格林巴利症候群（GBS）」，一度病危，目前正在加護病房治療，衛福部將調查是否與疫苗有關，而新加坡則宣布停用賽諾菲等2款疫苗，成為首批公告停用相關疫苗的國家之一。

昨日藝人吳宗憲則開直播表示，自己一生沒打過流感疫苗，施打過後「整個世界是昏眩的」，直呼非常後悔，致電給診所，對方請他若身體不適就回診就醫，但他工作忙，想說「就算了」，憲哥也提到，最近體重掉到68公斤，做身體素質檢測，測出身體機能為28歲，「（身體）還很強悍，不然怎麼可能把高爾夫球打那麼遠？」

▲「流感疫苗」並非人人都可接種，疾管署提醒，「5種人」不適合施打。（示意圖／取自PhotoAC）

事實上，疾管署早已在官網《季節性流感疫苗Q&A》專區中提醒，「5種人」不適合施打流感疫苗，包括：1.發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。2.出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。3.先前接種本疫苗6週內曾發生Guillain-Barré 症候群(GBS)者，宜請醫師評估。4.已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30 分鐘，無不適症狀再離開。5.其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

此外，疾管署也建議，民眾接種流感疫苗後，若出現持續發燒、嚴重過敏（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀），應儘速就醫，並以電話通報當地衛生局或疾病管制署。（編輯：許苡晴）