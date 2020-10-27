接種流感疫苗有禁忌！疾管署提醒：「5種人」不適合施打

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昨日藝人吳宗憲則開直播表示，自己一生沒打過流感疫苗，施打過後「整個世界是昏眩的」，直呼非常後悔，致電給診所，對方請他若身體不適就回診就醫，但他工作忙，想說「就算了」，憲哥也提到，最近體重掉到68公斤，做身體素質檢測，測出身體機能為28歲，「（身體）還很強悍，不然怎麼可能把高爾夫球打那麼遠？」
事實上，疾管署早已在官網《季節性流感疫苗Q&A》專區中提醒，「5種人」不適合施打流感疫苗，包括：1.發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。2.出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。3.先前接種本疫苗6週內曾發生Guillain-Barré 症候群(GBS)者，宜請醫師評估。4.已知對「蛋」之蛋白質有嚴重過敏者，可在門/住診由熟悉處理過敏症狀之醫事人員提供接種，並於接種後觀察30 分鐘，無不適症狀再離開。5.其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。
此外，疾管署也建議，民眾接種流感疫苗後，若出現持續發燒、嚴重過敏（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速等不適症狀），應儘速就醫，並以電話通報當地衛生局或疾病管制署。（編輯：許苡晴）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。