NBA／只休息不到2個月 湖人射手預測：開季不會看到詹皇
NBA／只休息不到2個月 湖人射手預測：開季不會看到詹皇
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-10-27 10:55:26
根據美國媒體報導NBA官方希望在12月22日開始新賽季，對於新科總冠軍湖人來說只有72天的休息時間，湖人「聖堂射手」Danny Green認為大多數隊友都不希望這麼早開始，甚至開季可能不會看到「詹皇」LeBron James現身。
先前《The Athletic》的記者Shams Charania曾指出，聯盟希望在12月22日開始2020-21賽季，這樣一來距離湖人和熱火定勝負的總冠軍第6戰只相隔72天，相較去年賽季結束到開幕戰中間還有131天的時間。Green近日上節目時談起此事，「我還沒接受，這日期甚至沒出現在我腦中。我想若12月開賽其他隊友也會說無法接受，我們有很多老將，只有3、4名年輕球員。」Green特別講到詹皇，「這是他生涯第18年，他在生涯第17年第10次打進總冠軍賽，這令人難以置信，在精神面上，這樣很累，而那麼快就重新開賽，我預計在第一個月裡不會看到他，他可能會跟我們訓練，偶爾下場。但現在我不認為球員會很心甘情願的現身。」