中天撤照公平？數字顯示67%民眾認為「NCC受政治力影響」

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中天撤照公平？數字顯示67%民眾認為「NCC受政治力影響」

記者吳承翰/綜合報導

calendar_today2020-10-27 10:54:36｜update2020-10-27 11:02:39

中天新聞台（圖／記者陳明安攝，2020.10.23）
▲台灣民意基金會做民調指出，多達五成三的民眾不樂見中天新聞台1被撤照。（圖／記者陳明安攝，2020.10.23）▲
中天新聞台執照即將在12月中到期，近日是否讓中天續照，社會出現相當兩極的聲音。今（27）日台灣民意基金會發表民調，指出樂見中天新聞台換照不過、撤出台灣主流電視頻道的民眾有32.5%、不樂見的民眾達到52.5%。台灣民意基金會認為若NCC（國家通訊傳播委員會）和蔡政府最後決定撤照、卻拿不出足夠的立論基礎說服社會大眾，將面臨強大的反彈力量。
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台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這份民調是在昨日聽證會之前所做，未受到聽證會過程影響，同時民調也顯示，有六成七的民眾認為NCC會受政治力影響，認為NCC能獨立行使職權的民眾僅二成二。
從政黨傾向下去分析，民進黨支持者中，約五成八樂見中天被撤照，但不樂見的人也有二成九；國民黨的支持者則呈現一面倒，高達八成八不樂見中天被撤照。而即便時代力量的精神領袖、前立委黃國昌已表態希望中天被撤照，時代力量的支持者中，不樂見中天被撤照的人還是占多數，有四成二時力支持者樂見、五成二不樂見。自認是中性選民的民眾，僅一成六樂見中天被換照、高達六成一不樂見此事發生。

而從年齡層來看，20歲至24歲的受訪者中，六成五樂見中天被撤照、二成八不樂見；25至34歲，有三成五樂見、四成八不樂見；35至44歲，三成六樂見、五成四不樂見；45至54歲有四成四樂見、四成三不樂見；55至64歲，三成四樂見、四成六不樂見；65歲以上樂見與不樂見皆三成四。

台灣民意基金會指出，台灣整體民意反對中天被撤照，且在各行業、年齡層、政黨認同、地緣上都有相當數量的反對者，若最後決定撤照，蔡政府難以在短時間內說服大眾接受結果。
此次民調是台灣民意基金會委託山水民調研究公司進行，民調訪問時間是今年10月19到20日，以全國範圍的20歲以上成年人，抽樣方式以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本為1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。
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