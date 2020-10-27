桃竹苗停灌補償剩最後3日！至今已有2.3萬農民申請
桃竹苗停灌補償剩最後3日！至今已有2.3萬農民申請
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-10-27 11:04:59
今年由於未有颱風，導致國內部分地區嚴重缺水，因此農委會日前宣布桃竹苗地區停灌，並公布補償措施。農委會農水署今（27）日表示，今年第二期作桃竹苗停灌區域截至26日止，已有2.3萬名農民申請；另外，補償申請期限即將於30日17時截止，停灌區域內尚未申請的實際耕作者，應儘快去當地工作站申請，以免權益受損。
農水署說明，自17日起，由該署桃園、石門、新竹、苗栗及台中管理處受理申請補償作業，分別透過官網專區、臉書、跑馬燈及宣傳車廣播等方式向停灌區域農民宣導，並請當地小組長、班長協助向農民宣傳相關事宜；截至26日止，停灌區域內已有2萬3230位農民完成申請作業，申請面積達1萬2027公頃；該署也將於27至29日再以宣傳車廣播方式，全日於停灌區域內各小組提醒，請農民掌握時間，務必於30日前提出申請，以維護自身權益。農委會再次呼籲，停灌區域內農民於公告期限內，攜帶並填寫身份證或戶口名簿、印章或簽名、實際耕作證明文件、農會或金融機構存摺影本、切結書等相關資料，至各管理處工作站申辦停灌補償。