實踐兩性平權！三軍聯合婚禮國軍「同婚」伴侶首曝光
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-27 11:24:31｜update2020-10-27 11:39:33
三軍聯合婚禮將於週五（30日）登場，今年各軍種選擇「異地同日」隆重舉辦，為新人打造獨一無二的軍事風婚禮，也為他們留下一生難得的回憶。三軍司令依循慣例擔任證婚人外，陸軍今（27）日也首度曝光參加聯合婚禮的「同婚」伴侶照片。
今年國軍聯合婚禮，陸、海、空軍司令部皆訂30日舉辦。其中，陸軍於上午8時30分在桃園龍潭大漢營區舉辦，主題為「愛你愛妳，永結同心」，將由陸軍司令陳寶餘上將擔任證婚人，憲兵指揮部指揮官黃金財中將為男方主婚人，後備指揮部指揮官姜振中中將為女方主婚人，並提供結婚證書等豐富紀念品。海軍聯合婚禮主題為「Honey Honey，琴瑟和鳴」，下午2時於高雄左營海鷹營區舉辦，由海軍司令劉志斌上將擔任證婚人；空軍聯合婚禮在同一時間，在空軍台南基地舉行，由空軍司令熊厚基上將擔任證婚人。同婚法案去年5月立院三讀通過。國軍去年舉辦聯合婚禮，原有空軍一對同婚新人、海軍兩對同性新人有意參與，但因為外界關注而退出。今年三軍聯合婚禮將有兩對同婚新人參加，中華民國陸軍臉書粉絲專頁今日刊登「其中一對同婚」新人照片，著軍裝「同婚」恩愛紀念照曝光。